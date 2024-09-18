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面臨產業升級和缺工難題 台中官產學合作找解方

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
製造業產業精實計畫成果發表會，今天產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。圖／台中市工策會提供
製造業產業精實計畫成果發表會，今天產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。圖／台中市工策會提供

台中市工策會和潭雅神廠協會發表製造業產學精實計畫成果，跨局處教育局及經發局致力輔導製造業轉型升級，今天舉辦「台中市製造業產業精實計畫」成果發表會，攜手TYS潭雅神工業廠商協進會，以「精實製造 產學落實」為主題，邀集產業領袖聚首交流，共同分享製造業的智慧與經驗。

工策會總幹事黃于珊表示，製造業是台中經濟發展的重要支柱，推動製造業的精實化是當務之急，台中市長盧秀燕大力支持此次產業精實計畫，藉由市府力量凝聚產官學三方，見證製造業轉型與升級的經驗，更向外界展示台中的產業實力，市府將持續支持並提供更多資源，幫助在地企業提升生產力和國際競爭力。

黃于珊表示，今天成果發表會是全台首創，感謝潭雅神廠協會參與此計劃的企業不藏私的分享，藉由產官學界三方合作，整合各界資源，推動產學合一，幫助技職體系的學子得到產業最先進的訊息，在產業界最重視的「降低成本、提高品質、加快交期」三大痛點上改善。

教育局高中職教育科科長李真鈴表示，「台中市製造業產業精實計畫」透過產業界的實務經驗編輯成30本教材，銜接學校教育與職場實務上的落差與不足，透過各家廠商實務經驗的傳承，期待技職體系學子「畢業即就業」，一畢業與職場無縫接軌，成為企業即戰力。

潭雅神廠協會理事長黃耀德說，此計劃目標透過精實生產提高整體產業效率，降低成本，今日久昌工業林逸政經理、力勁機械林孟聰總經理分享成功案例，盼能幫助整體產業在製造業快速發展及轉型的壓力下，創造更多的合作機會，助在地企業在國際舞臺上嶄露頭角。

工策會說明，此次領頭羊的30冊產學入門教學手冊，著重在基礎製程、零組件及自動化等三大類別，未來除了增加其他領域的撰寫，也會使用AI科技讓更多學生及公司新手藉由線上學習，更快熟悉工廠相關作業，成為產業即戰力。

製造業產業精實計畫成果發表會，今天產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。圖／台中市工策會提供
製造業產業精實計畫成果發表會，今天產官學各界齊聚一堂，致力提升產業競爭力。圖／台中市工策會提供

台中市 教育局 產學合作 盧秀燕 職場

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