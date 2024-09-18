快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

聽新聞
0:00 / 0:00

工程進度約68%！南投九九峰氦氣球樂園115年啟用 盼成環教新景點

中央社／ 南投縣18日電
南投縣政府打造「九九峰氦氣球樂園」，目前工程進度達68%，南投縣長許淑華（右4）等人18日前往視察了解最新施工情形。圖／南投縣政府提供（中央社）
南投縣政府打造「九九峰氦氣球樂園」，目前工程進度達68%，南投縣長許淑華（右4）等人18日前往視察了解最新施工情形。圖／南投縣政府提供（中央社）

南投縣政府打造九九峰氦氣球樂園，目前工程進度約68%，預計明年3月完工，後續再進行9個月裝修於115年正式啟用，縣府期許台灣首座氦氣球樂園成為親子遊樂、環境教育新景點。

南投縣政府斥資新台幣5.22億元在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，南投縣長許淑華今天與副縣長王瑞德、縣府觀光處長陳志賢、工務處長張弘岳等人視察工程進度，根據簡報，民國112年開工後截至8月底工程進度68.64%，比預定進度超前0.5%，預計114年3月完工。

許淑華表示，九九峰氦氣球樂園將是台灣首座、唯一具氦氣球及遊憩、親子、娛樂、環境教育場域，面積4.9公頃，遊客可以搭氦氣球升至300公尺高空，將九九峰美景盡收眼底並飽覽烏溪風情，除是親子遊樂景點，也規劃婚宴會館、咖啡館、環境教育暨繪本故事館等。

許淑華也鼓勵施工團隊說，工程順利進行更要減輕生態環境影響，由於園區發現石虎棲地，施工團隊妥適處理野狗問題，也用心保護原有生態環境；園區未來串聯鳥嘴潭人工湖、九九峰動物樂園、台灣工藝文化園區等草屯景點，使觀光軸線更豐富，均衡在地發展。

觀光處表示，氦氣球樂園114年3月完工後，後續將由已簽約經營的久久森股份有限公司再斥資1億800萬元投入園區設備、室內裝修及戶外景觀，園區建築物也取得智慧建築與綠建築候選，朝永續低碳方向設計並施工，期許115年中啟用後每年吸引逾50萬人次。

南投 綠建築 許淑華

延伸閱讀

南投縣長許淑華提三建議 喊話中央暫緩實施國土計畫法

馬英九泳渡日月潭11次 他75歲還想游…私下致電許淑華

影／自己是唯一會下水的貴賓 馬英九致詞全場大笑

影／日月潭泳渡萬人下水餃 前總統馬英九最後一游

相關新聞

全沒了！合歡山周遭停車陸續實施收費 僅存免費停車場鳶峰也將收費

合歡山是熱門景點，為提高當地停車周轉率，昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場於今年4月起陸續實施收費，近期再傳出，碩果僅...

沙巴無國籍部落難民只能「靠天洗澡」 能源公司捐款百萬濟助

彰化縣快樂天堂基金會參與國際救援，前往沙巴無國籍難民部落關懷長者和兒童，影片PO網後被轉傳，呈瑞能源開發公司董事長張呈瑞...

山道猴子4死！台136線居民嘆「有家歸不得」 今紅綠燈+1

台中市太平區長龍路（台136線道）為車聚聖地，車輛深夜炸街狂飆，車禍頻傳，去年至今已有4件死亡車禍，尤其長龍路2段與福利...

工程進度約68%！南投九九峰氦氣球樂園115年啟用 盼成環教新景點

南投縣政府打造九九峰氦氣球樂園，目前工程進度約68%，預計明年3月完工，後續再進行9個月裝修於115年正式啟用，縣府期許...

影／鹿港隱藏版蛋黃酥打出口碑 五寶爸為兒女和浪浪開發文創商品

彰化縣鹿港鎮隱藏版美味蛋黃酥「新口味食品行」第二代老闆王裕誠夫婦近年開發許多蛋黃酥文創商品，不僅和知名食品模型老師郭志忠...

九九重陽節將屆 台中企業捐贈1200張演唱會門票敬老

九九重陽節將屆，台中多媒體公司今天捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給台中市政府，代表受贈的副市長鄭照新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。