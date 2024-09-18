工程進度約68%！南投九九峰氦氣球樂園115年啟用 盼成環教新景點

南投縣政府打造九九峰氦氣球樂園，目前工程進度約68%，預計明年3月完工，後續再進行9個月裝修於115年正式啟用，縣府期許台灣首座氦氣球樂園成為親子遊樂、環境教育新景點。

南投縣政府斥資新台幣5.22億元在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，南投縣長許淑華今天與副縣長王瑞德、縣府觀光處長陳志賢、工務處長張弘岳等人視察工程進度，根據簡報，民國112年開工後截至8月底工程進度68.64%，比預定進度超前0.5%，預計114年3月完工。

許淑華表示，九九峰氦氣球樂園將是台灣首座、唯一具氦氣球及遊憩、親子、娛樂、環境教育場域，面積4.9公頃，遊客可以搭氦氣球升至300公尺高空，將九九峰美景盡收眼底並飽覽烏溪風情，除是親子遊樂景點，也規劃婚宴會館、咖啡館、環境教育暨繪本故事館等。

許淑華也鼓勵施工團隊說，工程順利進行更要減輕生態環境影響，由於園區發現石虎棲地，施工團隊妥適處理野狗問題，也用心保護原有生態環境；園區未來串聯鳥嘴潭人工湖、九九峰動物樂園、台灣工藝文化園區等草屯景點，使觀光軸線更豐富，均衡在地發展。

觀光處表示，氦氣球樂園114年3月完工後，後續將由已簽約經營的久久森股份有限公司再斥資1億800萬元投入園區設備、室內裝修及戶外景觀，園區建築物也取得智慧建築與綠建築候選，朝永續低碳方向設計並施工，期許115年中啟用後每年吸引逾50萬人次。