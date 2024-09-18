九九重陽節將屆 台中企業捐贈1200張演唱會門票敬老

九九重陽節將屆，台中多媒體公司今天捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給台中市政府，代表受贈的副市長鄭照新表示，將轉送敬老據點，感謝企業推廣孝道精神。

藝人白冰冰與網紅文平嫂將於10月11日及12日在中興大學惠蓀堂舉辦「2024真心相伴」演唱會，主辦單位台中多媒體公司下午在台中市政府舉行贈票儀式，捐出1200張門票給市政府，由鄭照新代表受贈，民進黨台中市議員陳雅惠及歌手蔡義德、明亮都出席見證。

九九重陽節即將到來，為了相挺長輩及關懷長者，台中多媒體股份有限公司聯合多家企業，在台中市政府社會局的幫助下，捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給社區長輩，以實際行動回饋社會，希望拋磚引玉，讓更多人關心樂齡人口。

鄭照新表示，台中市是一個幸福城市，不只是經濟的發展，還有人與人之間惜福感恩的精神，這次有多家企業贊助捐贈門票，感謝企業們能夠推廣這樣的精神，唯有了解長者的智慧、傳承的精神，才能說是成熟、幸福發展的社會，這也是台中市榮獲幸福城市的原因。

將在演唱會中演出的親情歌王蔡義德與創作才子明亮下午也出席贈票活動，除了表達對長輩的關心及對孝道的弘揚，更現場清唱一段台語歌曲「一支小雨傘」，動人歌聲也引來滿堂彩。

陳雅惠在現場則幫照顧長輩的志工們爭取到演唱會的贈票，感謝所有專業人員的努力與貢獻，成為長輩們最強的後盾。