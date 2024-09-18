快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

九九重陽節將屆 台中企業捐贈1200張演唱會門票敬老

中央社／ 台中18日電
九九重陽節將屆，台中多媒體公司18日捐贈1200張「2024文平嫂真心相伴演唱會」的門票給社區長輩，由台中副市長鄭照新（右4）代表受贈，票券將轉送至敬老據點。中央社
九九重陽節將屆，台中多媒體公司18日捐贈1200張「2024文平嫂真心相伴演唱會」的門票給社區長輩，由台中副市長鄭照新（右4）代表受贈，票券將轉送至敬老據點。中央社

九九重陽節將屆，台中多媒體公司今天捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給台中市政府，代表受贈的副市長鄭照新表示，將轉送敬老據點，感謝企業推廣孝道精神。

藝人白冰冰與網紅文平嫂將於10月11日及12日在中興大學惠蓀堂舉辦「2024真心相伴」演唱會，主辦單位台中多媒體公司下午在台中市政府舉行贈票儀式，捐出1200張門票給市政府，由鄭照新代表受贈，民進黨台中市議員陳雅惠及歌手蔡義德、明亮都出席見證。

九九重陽節即將到來，為了相挺長輩及關懷長者，台中多媒體股份有限公司聯合多家企業，在台中市政府社會局的幫助下，捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給社區長輩，以實際行動回饋社會，希望拋磚引玉，讓更多人關心樂齡人口。

鄭照新表示，台中市是一個幸福城市，不只是經濟的發展，還有人與人之間惜福感恩的精神，這次有多家企業贊助捐贈門票，感謝企業們能夠推廣這樣的精神，唯有了解長者的智慧、傳承的精神，才能說是成熟、幸福發展的社會，這也是台中市榮獲幸福城市的原因。

將在演唱會中演出的親情歌王蔡義德與創作才子明亮下午也出席贈票活動，除了表達對長輩的關心及對孝道的弘揚，更現場清唱一段台語歌曲「一支小雨傘」，動人歌聲也引來滿堂彩。

陳雅惠在現場則幫照顧長輩的志工們爭取到演唱會的贈票，感謝所有專業人員的努力與貢獻，成為長輩們最強的後盾。

台中市 演唱會 重陽節 長輩

延伸閱讀

吳宗憲受邀上白冰冰節目打康康 見面卻遭雙重口水襲擊

「小胖」林育羣開口唱這首歌 白冰冰當場變臉：要給我難看嗎

盧秀燕被點名反中電北送 鄭照新：陳其邁也喊碳排均衡

遭恬娃喊封殺12年？白冰冰：我也沒看她上其他節目

相關新聞

全沒了！合歡山周遭停車陸續實施收費 僅存免費停車場鳶峰也將收費

合歡山是熱門景點，為提高當地停車周轉率，昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場於今年4月起陸續實施收費，近期再傳出，碩果僅...

沙巴無國籍部落難民只能「靠天洗澡」 能源公司捐款百萬濟助

彰化縣快樂天堂基金會參與國際救援，前往沙巴無國籍難民部落關懷長者和兒童，影片PO網後被轉傳，呈瑞能源開發公司董事長張呈瑞...

山道猴子4死！台136線居民嘆「有家歸不得」 今紅綠燈+1

台中市太平區長龍路（台136線道）為車聚聖地，車輛深夜炸街狂飆，車禍頻傳，去年至今已有4件死亡車禍，尤其長龍路2段與福利...

工程進度約68%！南投九九峰氦氣球樂園115年啟用 盼成環教新景點

南投縣政府打造九九峰氦氣球樂園，目前工程進度約68%，預計明年3月完工，後續再進行9個月裝修於115年正式啟用，縣府期許...

影／鹿港隱藏版蛋黃酥打出口碑 五寶爸為兒女和浪浪開發文創商品

彰化縣鹿港鎮隱藏版美味蛋黃酥「新口味食品行」第二代老闆王裕誠夫婦近年開發許多蛋黃酥文創商品，不僅和知名食品模型老師郭志忠...

九九重陽節將屆 台中企業捐贈1200張演唱會門票敬老

九九重陽節將屆，台中多媒體公司今天捐贈1200張白冰冰「2024真心相伴」演唱會門票給台中市政府，代表受贈的副市長鄭照新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。