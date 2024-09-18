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行人穿越道上劃3條白線 彰化10路口設導盲行穿線…打造無障礙行人環境

中央社／ 彰化18日電
交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段近1年多來，陸續在彰化縣10處路口的行人穿越道劃設導盲行穿線，提升視障者過馬路安全性。圖為彰化縣員林市莒光路與靜修路口。中央社
交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段近1年多來，陸續在彰化縣10處路口的行人穿越道劃設導盲行穿線，提升視障者過馬路安全性。圖為彰化縣員林市莒光路與靜修路口。中央社

公路局彰化工務段近1年多來，陸續在彰化縣10處路口行人穿越道上劃設3條白線，引起民眾好奇。工務段表示，這是導盲行穿線，可協助視障者辨識行走動線，提升過馬路安全。

目前設置導盲行穿線的路口，包括彰化市中山路與中央路口、花壇鄉中山路與中正路口、花壇鄉中山路與光明路口、大村鄉中山路與中興街口、員林市莒光路與至善街口、員林市莒光路與靜修路口、田尾鄉中山路與民生路口、田尾鄉中山路與中興路口、田尾鄉中山路與公園路口、溪湖鎮東環路與郵政街口。

公路局彰化工務段長廖志彬向中央社記者表示，為打造無障礙行人通行環境，去年起陸續在10處路口設置導盲行穿線，主要先以醫院周邊、視障者有較多通行需求的路口為劃設範圍，會逐步檢討，研議是否擴大實施。

彰化工務段指出，導盲行穿線劃設在原本行人穿越道中間，3條白線厚度增為0.4至0.6公分，防滑係數也升級，可引導視障者行進。

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