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沙巴無國籍部落難民只能「靠天洗澡」 能源公司捐款百萬濟助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會收到呈瑞能源董事長兼台中西屯扶輪社友張呈瑞捐款100萬元，縣議員張雪如感謝他的善行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣快樂天堂基金會收到呈瑞能源董事長兼台中西屯扶輪社友張呈瑞捐款100萬元，縣議員張雪如感謝他的善行。記者簡慧珍／攝影

彰化縣快樂天堂基金會參與國際救援，前往沙巴無國籍難民部落關懷長者和兒童，影片PO網後被轉傳，呈瑞能源開發公司董事長張呈瑞觀看後十分感動，今捐款100萬元給快樂天堂基金會為無國籍難民蓋簡易屋。

彰化縣議員張雪如成立快樂天堂基金會，今在基金會接受呈瑞能源老董兼台中西屯扶輪社友張呈瑞捐款。張呈瑞說，他從快樂天堂基金會拍攝的影片，看到沙巴無國籍部落的困境，又聽到快樂天堂基金會多次前往無國籍難民部落救援義，讓他很感動，興起「取之社會，用之社會」念頭，希望拋磚引玉，喚起更多善心人士一起關心世界角落的難民。

張雪如說，在無國籍部落，好多孩子等待上課，但教室不夠，師資缺乏，孩子無法上學上課，她很感謝張呈瑞發揮人飢己飢、人溺己溺的精神率先捐款100萬元；她期待世界的某個角落幾十萬無國籍難民能被看見和幫助。

沙巴無國籍部落的環境惡劣，缺乏物資也缺水缺電，洗澡的唯一機會是下雨；快樂天堂基金會獲悉這個部落的狀況，一連兩年4次帶領台灣牙醫師到無國籍難民部落進行義診，並和建國中學、台中一中師生到當地當志工。

國籍 彰化 捐款 難民

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