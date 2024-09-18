沙巴無國籍部落難民只能「靠天洗澡」 能源公司捐款百萬濟助

彰化縣快樂天堂基金會參與國際救援，前往沙巴無國籍難民部落關懷長者和兒童，影片PO網後被轉傳，呈瑞能源開發公司董事長張呈瑞觀看後十分感動，今捐款100萬元給快樂天堂基金會為無國籍難民蓋簡易屋。

彰化縣議員張雪如成立快樂天堂基金會，今在基金會接受呈瑞能源老董兼台中西屯扶輪社友張呈瑞捐款。張呈瑞說，他從快樂天堂基金會拍攝的影片，看到沙巴無國籍部落的困境，又聽到快樂天堂基金會多次前往無國籍難民部落救援義，讓他很感動，興起「取之社會，用之社會」念頭，希望拋磚引玉，喚起更多善心人士一起關心世界角落的難民。

張雪如說，在無國籍部落，好多孩子等待上課，但教室不夠，師資缺乏，孩子無法上學上課，她很感謝張呈瑞發揮人飢己飢、人溺己溺的精神率先捐款100萬元；她期待世界的某個角落幾十萬無國籍難民能被看見和幫助。

沙巴無國籍部落的環境惡劣，缺乏物資也缺水缺電，洗澡的唯一機會是下雨；快樂天堂基金會獲悉這個部落的狀況，一連兩年4次帶領台灣牙醫師到無國籍難民部落進行義診，並和建國中學、台中一中師生到當地當志工。