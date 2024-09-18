彰化員林禪寺「不住相布施」 一連7年舉辦追思會、又捐贈物資

財團法人彰化縣員林禪寺今舉辦故董事長朱文科追恩會，並捐贈消防器材與物資，朱文科的兒子朱章銘擔任員林禪寺現任董事長，說到禪寺師兄姐和宗教界人士的照顧和愛護，一時激動差點講不出話，最後期許未來做更多事讓社會感受「不住相布施」的心意。

員林禪寺故董事長朱文科，法號達軍，一生奉行菩薩道，竭力實踐布施的精神。朱文科去世後，員林禪寺每年舉辦捨報追思會及捐贈活動，今年也不例外，由佛教學會前理事長明定長老在員林禪寺大雄寶殿帶領第七周年的追思，員林開林寺主委吳春景與朱文科是好友，吳春景今在追思會念自己所做的七言絕句，最後兩句「寺務子承香火盛，緬懷遺澤德無邊。」道出自己對亡友的懷念。

朱章銘先感謝員林禪寺、宗教界人士及長輩，一連7年舉辦追恩會，他表示，他父親和宗教界朋友的布施沒任何目的、不問結果，誠如金剛經所言「不住相布施」，集眾人力量去做，就像曹洞宗道元禪師曾說「杓底一殘水，汲流千億人。」每人投入一點就集成大力量，可幫助社會很多需要幫助的人。

朱章銘談到他接任董事長，受到員林禪寺、宗教界人士與長輩的照顧和愛護，「即使我做不好，也包容我。」朱章銘說不出無限感謝，情緒激動差點講不出話，重複「感謝大家的照顧和愛護」，他說未來會做更多事情讓社會感受不住相布施的心意。