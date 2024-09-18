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罕見！南投聖賢太子宮建「總營府」五營軍同奉 還設糧倉馬廄

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌上，奉祀有五營元帥的神像。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌上，奉祀有五營元帥的神像。圖／潘樵提供

台灣早期聚落會設置五營軍，由中營鎮守當地信仰中心，其餘4營設在聚落的4個方位，護衛當地。但南投埔里聖賢太子宮卻是設建「總營府」，同時供奉五營軍的5名元帥及虎爺，並設糧倉及馬廄，令當地文史工作者潘樵直呼「很罕見」。

文史工作者潘樵指出，五營軍類似警察或保全，護衛當地，避免邪魔入侵作亂，中營元帥李哪吒，地位最崇高，以黃色為代表；而東營元帥張基清、南營元帥蕭其明、西營元帥劉武秀、北營元帥連忠宮，代表色分別為青、紅、白、黑4色。

而過去的五營軍，除了中營會安奉在聚落信仰中心的大廟處，其他4營會座落在聚落的4個方位，但隨時代進步及街市擴充，設置四營軍的土地縮減，慢慢都集中在大廟前空地，但設施簡陋，有的甚至沒有神像，只以不同顏色的令旗代表。

不過，埔里聖賢太子宮為彰顯中營元帥李哪吒的地位和神威，在開基殿的右側另外建有一間「總營府」，潘樵說，總營府內部供奉五營元帥神像及虎爺，左右兩側設置糧倉，外面還有馬廄，並種有牧草及儲水，作為馬匹的糧草。

他進一步表示，總營府整體空間雖然不算大，但設施卻十分完備，堪稱是五營軍設置的一種典範，而單獨為五營軍建構營府殿堂，他過去也未曾見過，在國內相當罕見，因此成為聖賢太子宮的一大特色，令人印象深刻。

南投埔里聖賢太子宮「總營府」的辦事桌上，除了安置五營令旗，也有擺放虎爺及其他法器，十分罕見。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的辦事桌上，除了安置五營令旗，也有擺放虎爺及其他法器，十分罕見。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌下方安置有虎爺，也是孩童的守護神。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌下方安置有虎爺，也是孩童的守護神。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮為五營軍所設置「總營府」的內部情景。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮為五營軍所設置「總營府」的內部情景。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的內部設有糧倉，極具特色。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮「總營府」的內部設有糧倉，極具特色。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮總營府的外面設置有馬廄，還種有牧草和儲水，作為馬匹休息的場所。圖／潘樵提供
南投埔里聖賢太子宮總營府的外面設置有馬廄，還種有牧草和儲水，作為馬匹休息的場所。圖／潘樵提供

信仰 南投 文史工作者

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