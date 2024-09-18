列入易危稀有！棣慕華鳳仙花 台大梅峰農場也看得到

全世界的鳳仙花品種眾多，但台灣特有種僅有棣慕華鳳仙花、黃花鳳仙花及紫花鳳仙花3種，其中棣慕華鳳仙花被列入易危稀有等級，早年僅限於竹苗觀霧地區，但南投仁愛台大梅峰農場引進復育有成，而其夏秋季開花，花期將至雙十節。

鳳仙花看似隨處可見，走在鄉村田間，甚至馬路邊就能看到，實際上，那多是從其他國家所引進，已適應台灣低海拔環境的歸化種「非洲鳳仙花」。而台灣原生種僅棣慕華鳳仙花、黃花鳳仙花及紫花鳳仙花，其中棣慕華鳳仙花曾一度瀕危。

由於，棣慕華鳳仙花早期分布僅限於新竹五峰、苗栗泰安交界、海拔達2千公尺的觀霧地區，因族群小且分布極度狹隘，一度被列入瀕危稀有等級，而被雪霸國家公園列為第一優先的保育類植物，而被引進南投在台大梅峰農場異地復育。

而台大梅峰農場為台大生物資源暨農學院附設山地實驗農場，是國內自然資源的調查研究、造林復育及原生植物標本蒐集保存的重要據點，也因其海拔約2100公尺，環境合宜，於前副場長蔡牧起任內從觀霧地區引進，並協助繁殖復育。

梅峰農場表示，棣慕華鳳仙花在該農場及其他單位的協助下，族群擴大，異地繁殖狀況良好，已從瀕危降到「易危」等級，而其夏秋季開花，花期預估至雙十節，現正與黃花鳳仙花、紫花鳳仙花爭艷，有興趣可揪團10人以上7天前預約參觀。