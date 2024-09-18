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全國社區選拔南投全壘打 富州社區奪首個金質卓越獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮富州社區成立第一個由社區發展協會經營的日照中心，提供長者最佳的在地照顧服務。圖／南投縣政府提供
竹山鎮富州社區成立第一個由社區發展協會經營的日照中心，提供長者最佳的在地照顧服務。圖／南投縣政府提供

衛生福利部全國社區選拔，南投縣揮出全壘打，參與的9個社區全部獲獎。竹山鎮富州社區在環境生態維護以及老人、婦女、兒少、新移民等服務表現傑出，更成立首個由社區發展協會經營日照中心，提供長者在地完善照顧，成為全國首獲金質卓越獎的社區。

南投縣社會及勞動處長林志忠表示，衛福部社區選拔，富州社區在僅1個名額下脫穎而出，獲得全國首個金質卓越獎，是全國7025個社區中，唯一獲獎社區，令人相當振奮。竹山鎮延正社區獲得銀質卓越獎，是南投第2個獲得銀質卓越獎項的社區。

另外，埔里鎮珠仔山社區及南投市營南社區獲得銅質卓越獎、草屯鎮平林社區及竹山鎮竹山社區獲得卓越獎、埔里鎮一新社區獲得績效組優等、南投市鳳山社區及中寮鄉和興社區獲得績效組甲等，在全國社區選拔中持續保持亮眼奪目的好成績。

富州社區參與社區營造，在環境生態維護以及老人、婦女、兒少、新移民等服務 都有非常傑出的表現，民國96年得到全國優等、101年卓越社區、107年銅質、110年銀質，一路不斷進步，今年更成立日照中心。

提供長者生活照顧、文康休閒、家屬指導及諮詢服務、備餐、協助沐浴、交通接送等服務，滿足照顧需求並延緩失能，提供在地的完善照顧。尤其這是社區發展協會營運，更加不容易。

南投縣參與社區選拔，從民國90年至今累計已有1個全國金質卓越社區、2個全國銀質卓越社區、4個全國銅質卓越社區、10個全國卓越社區、17個優等、19個甲等、8個單項特色、1個服務與創新，吸引各縣市社區觀摩學習，也提供居民更完善的生活環境。

竹山鎮富州社區長期投入社區服務，勇奪全國首個金質卓越社區。圖／南投縣政府提供
竹山鎮富州社區長期投入社區服務，勇奪全國首個金質卓越社區。圖／南投縣政府提供
南投縣政府鼓勵各社區結合在地資源，提供社區居民更完善的生活環境。圖／南投縣政府提供
南投縣政府鼓勵各社區結合在地資源，提供社區居民更完善的生活環境。圖／南投縣政府提供

南投縣 埔里 新移民

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