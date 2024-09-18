全國社區選拔南投全壘打 富州社區奪首個金質卓越獎

衛生福利部全國社區選拔，南投縣揮出全壘打，參與的9個社區全部獲獎。竹山鎮富州社區在環境生態維護以及老人、婦女、兒少、新移民等服務表現傑出，更成立首個由社區發展協會經營日照中心，提供長者在地完善照顧，成為全國首獲金質卓越獎的社區。

南投縣社會及勞動處長林志忠表示，衛福部社區選拔，富州社區在僅1個名額下脫穎而出，獲得全國首個金質卓越獎，是全國7025個社區中，唯一獲獎社區，令人相當振奮。竹山鎮延正社區獲得銀質卓越獎，是南投第2個獲得銀質卓越獎項的社區。

另外，埔里鎮珠仔山社區及南投市營南社區獲得銅質卓越獎、草屯鎮平林社區及竹山鎮竹山社區獲得卓越獎、埔里鎮一新社區獲得績效組優等、南投市鳳山社區及中寮鄉和興社區獲得績效組甲等，在全國社區選拔中持續保持亮眼奪目的好成績。

富州社區參與社區營造，在環境生態維護以及老人、婦女、兒少、新移民等服務 都有非常傑出的表現，民國96年得到全國優等、101年卓越社區、107年銅質、110年銀質，一路不斷進步，今年更成立日照中心。

提供長者生活照顧、文康休閒、家屬指導及諮詢服務、備餐、協助沐浴、交通接送等服務，滿足照顧需求並延緩失能，提供在地的完善照顧。尤其這是社區發展協會營運，更加不容易。