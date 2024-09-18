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山道猴子4死！台136線居民嘆「有家歸不得」 今紅綠燈+1
台中市太平區長龍路（台136線道）為車聚聖地，車輛深夜炸街狂飆，車禍頻傳，去年至今已有4件死亡車禍，尤其長龍路2段與福利巷口附近居民反映，路口太危險，「有家歸不得」。台中市議員黃佳恬今天說，經她一年的爭取，今天路口的紅綠燈終於啟用，盼車友降低車速，居民得以安心回家。
長龍路是台中往來南投縣國姓鄉重要聯外道路，道路蜿蜒吸引不少車友飆速、追焦，每到周五、六、日深夜炸街車狂飆擾人清夢，台中市太平警分局在長龍路4段35.5K處新建置固定式測速照相設備，9月13日起正式執法。
長龍路、福利巷紅綠燈今啟用，交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益、太平分局長沈能成、頭汴所所長林冠宇、頭汴里長江思涵、聖和里長劉佳明，以及東汴里長呂坤龍等人和在地居民齊聚，高喊「長龍路不飆車」。
黃佳恬說，長龍路2段、福利巷口是巷內居民唯一的出入口，道路陡坡狹小、轉彎弧度大，視距不良屢傳交通事故，在地居民反映有家歸不得，歷經1年克服用地、設計、施作、配電等問題，路口的紅綠燈終於啟用。
黃佳恬指出，長龍路自其母、前議員李麗華至她任內，2年間陸續增設了長龍路2段336巷紅綠燈、龍寶橋前紅綠燈，福利巷是頭汴坑的第3個紅綠燈，期盼藉由交通號誌降低交通事故及飆車噪音。
太平警分局表示，長龍路沿線為警方取締噪音、改裝車輛的重點地段，目前持續配合環保局、監理站強化環警監稽查勤務，並透過大數據統計，精準執法取締，也呼籲民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免影響安寧秩序及用路人權益。
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