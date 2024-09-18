快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

山道猴子4死！台136線居民嘆「有家歸不得」 今紅綠燈+1

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供

台中市太平區長龍路（台136線道）為車聚聖地，車輛深夜炸街狂飆，車禍頻傳，去年至今已有4件死亡車禍，尤其長龍路2段與福利巷口附近居民反映，路口太危險，「有家歸不得」。台中市議員黃佳恬今天說，經她一年的爭取，今天路口的紅綠燈終於啟用，盼車友降低車速，居民得以安心回家。

長龍路是台中往來南投縣國姓鄉重要聯外道路，道路蜿蜒吸引不少車友飆速、追焦，每到周五、六、日深夜炸街車狂飆擾人清夢，台中市太平警分局在長龍路4段35.5K處新建置固定式測速照相設備，9月13日起正式執法。

長龍路、福利巷紅綠燈今啟用，交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益、太平分局長沈能成、頭汴所所長林冠宇、頭汴里長江思涵、聖和里長劉佳明，以及東汴里長呂坤龍等人和在地居民齊聚，高喊「長龍路不飆車」。

黃佳恬說，長龍路2段、福利巷口是巷內居民唯一的出入口，道路陡坡狹小、轉彎弧度大，視距不良屢傳交通事故，在地居民反映有家歸不得，歷經1年克服用地、設計、施作、配電等問題，路口的紅綠燈終於啟用。

黃佳恬指出，長龍路自其母、前議員李麗華至她任內，2年間陸續增設了長龍路2段336巷紅綠燈、龍寶橋前紅綠燈，福利巷是頭汴坑的第3個紅綠燈，期盼藉由交通號誌降低交通事故及飆車噪音。

太平警分局表示，長龍路沿線為警方取締噪音、改裝車輛的重點地段，目前持續配合環保局、監理站強化環警監稽查勤務，並透過大數據統計，精準執法取締，也呼籲民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免影響安寧秩序及用路人權益。

台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供
台中市議員黃佳恬說，經她一年來爭取太平區長龍路、福利巷增設紅綠燈，今天啟用。圖／台中市議員黃佳恬提供

交通事故 台中市 紅綠燈

延伸閱讀

高雄民眾紅綠燈下架棚馬路烤肉 網問正常嗎？警方回應了

德國邦議會選舉…極右政黨奪圖林根邦 紅綠燈聯盟慘敗

台中空汙惹民怨！21處架設這利器揪17案罰1210萬元

竹科交通突然塞爆！通勤族「行車記錄器」揪元兇 氣炸：哪個天才改的？

相關新聞

山道猴子4死！台136線居民嘆「有家歸不得」 今紅綠燈+1

台中市太平區長龍路（台136線道）為車聚聖地，車輛深夜炸街狂飆，車禍頻傳，去年至今已有4件死亡車禍，尤其長龍路2段與福利...

拆廣告物卻讓紅牛封街宣傳遭批雙標 中市府：賽車啟動觀光符合公益

紅牛賽車9月28日在台中市政路封街展演，市府近日稽查沿線建築工地，拆除廣告物53件。國民黨議員李中指出，周邊工地竟改掛宣...

列入易危稀有！棣慕華鳳仙花 台大梅峰農場也看得到

全世界的鳳仙花品種眾多，但台灣特有種僅有棣慕華鳳仙花、黃花鳳仙花及紫花鳳仙花3種，其中棣慕華鳳仙花被列入易危稀有等級，早...

手刀搶票！台中國際動畫影展20日開賣 送限量大禮包

台中市新聞局宣布「2024台中國際動畫影展」9月20日中午12點起在OPENTIX售票系統正式開賣！預購套票可享早鳥優惠...

台中工地旁道路突塌陷 疑自來水管滲漏都發局二度勘檢

台中市北屯區距離一處建築基地旁約15公尺處，11日突發路面坍塌，道路被淘空出現50公分大小的坑洞，一時誤以為是工地問題，...

大甲鐵砧山兒童遊戲場遮棚強風吹毀 民代爭取538萬修繕

台中大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場自民國109年後未整體修繕，其中遮陽棚被強風吹毀，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合向中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。