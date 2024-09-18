台中流行影音中心OT案9月底簽約 拚115年底營運

台中流行影音中心OT案，由威剛科技公司取得最優申請人資格，中市府新聞局長欒治誼今天表示，目前正進行投資計畫書審查，預計9月底前可簽約，力拚115年底開放營運。

位於西屯區經貿路一段與經貿一路口的台中流行影音中心，總工程費約新台幣17.17億元，於民國110年6月29日完成驗收，台中流行影音中心OT（營運移轉）案前2次招商都流標，直到112年9月4日至12月4日進行第3次招商，經去年12月25日完成綜合評審作業，並評定威剛科技股份有限公司為最優申請人。

台中流行影音中心是地上7層、地下3層樓建築，建物總樓地板面積約1萬1412坪，新聞局表示，由於建物量體龐大、民間業者提案內容多元複雜，加以期初投資高達4.05億元，雙方皆以審慎態度面對議約作業，於113年6月28日完成議約，展開投資執行計畫書審查。

欒治誼今天接受中央社記者電話採訪時指出，由於計畫書內容有小部分須修正，修正完成後，預計9月底雙方就可簽約，10月展開點交作業，力拚115年底對外開放營運。

新聞局表示，簽約完成後，民間機構預計將進行場館裝修整備，未來導入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創相關營運主題特色，展現台灣科技創新軟實力，成為未來相關產業創發基地、台灣流行文化新地標。