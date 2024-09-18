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台中工地旁道路突塌陷 疑自來水管滲漏都發局二度勘檢
台中市北屯區距離一處建築基地旁約15公尺處，11日突發路面坍塌，道路被淘空出現50公分大小的坑洞，一時誤以為是工地問題，後來才發現是地下管線有水滲漏，掏出約50公分的坑洞。都發局委託結構技師公會鑑定，現場開挖建案地下室擋土，稽查結果沒有公安問題。下午將二度確認。
都發局指出，北屯區一處建案工地，11日在距離15公尺處路面突坍塌，出現約50立方公分的坑洞。工地端表示，當下以三角錐警示並聯絡市府1999專線及當地轄區派出所協助處理，不過1999接線人員無法即時協助，轄區派出所人員吃緊，決定先用混凝土灌漿填補修復，避免坑洞持續擴大，發生憾事。
都發局表示，16日下午委派台中市結構工程技師公會到現場進行地下開挖擋土，稽查是否有公安問題，施工期間現場無土石崩落，周邊鄰房也沒有鄰損，安全觀測報告開工至今無疑慮，目前推判可能是管線有水滲漏造成路面掏空。都發局委派技師今天下午現勘，再三確認是否安全。
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