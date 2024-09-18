大甲鐵砧山兒童遊戲場遮棚強風吹毀 民代爭取538萬修繕

台中大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場自民國109年後未整體修繕，其中遮陽棚被強風吹毀，立委蔡其昌與台中市議員施志昌聯合向中央與台中市政府爭取修繕經費，今天現場會勘，總經費538萬元，本月20日進場施工，預計12月完工。

台中市議員施志昌與立委蔡其昌大甲服務處今天召集大甲新美里長王生源、庄美里長魏李嫌與義和里長洪黃素貞及相關單位到鐵砧山雕塑公園，聽說「大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫」內容，台中市風景區管理所表示，此次計畫修繕3大重點，包括兒童遊戲場、青少年互動場與休憩景觀。

施志昌表示，過去蔡其昌委員為大甲鐵砧山爭取六期改善計畫工程，總經費上億，為鐵砧山帶來新的風貌。但109年後許多設施都沒有再次更新，開始陸續出現損壞的情況，如兒童遊戲場的遮陽棚110年即遭強風吹毀，他與蔡其昌聯合向國土管理署與中市府爭取經費，遊憩設施整體檢視及優化汰舊，之後會再爭取更多的經費建立鐵砧山的亮點，吸引更多的遊客和親子至鐵砧山遊玩。

立委蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏建議，之後應可在園內設置插座，以便團體租借場地舉辦活動時方便使用。