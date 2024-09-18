衛福部豐原醫院迎新任院長李永恒 曾深耕豐原醫院18年

衛生福利部豐原醫院今天舉辦新任院長李永恒履新茶會，李永恒是豐原人，在豐原醫院擔任骨科主治醫師、骨科主任及醫務秘書，深耕豐原醫院18年，他今天說，很榮幸再次回到豐原醫院這個大家庭。

立委楊瓊瓔、何欣純、立法院副院長江啟臣服務處主任江紅及多位立委代表，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、衛福部醫福會科長黃耀聰、台中市衛生局副局長邱惠慈、市議員謝志忠、陳清龍、邱愛珊、陳本添、張瀞分、蕭隆澤，豐原區長洪峰明等人到場。

新任院長李永恒學經歷豐富，畢業陽明醫學院醫學系，並取得中國醫藥大學醫務管理所碩士學位及公共衛生學博士學位。他在台北榮總取得專科醫師後，隨即回故鄉服務，骨科領域有超過30年的經驗，專精於關節置換重建、骨折創傷及脊椎外科手術。

李永恒曾任衛福部旗山醫院院長，就任之初即爆發covid-19肺炎疫情，他指揮該院啟動各項防疫措施，建立跨科別合作平台，充實防疫物資人力，整合偏鄉急重症醫療，完成國家交付防疫任務，榮獲醫師公會全國聯合會頒發防疫特殊貢獻獎及SNQ國家品質標章-戰疫有功獎的肯定。

他是豐原人，在豐原醫院擔任骨科主治醫師、骨科主任及醫務秘書，深耕豐原醫院18年，在擔任苗栗醫院副院長及旗山醫院院長期間，不間斷利用周六假日，在豐原醫院提供門診服務，他表示，很榮幸再次回到豐原醫院這個大家庭，並期待與全體醫護人員共同努力，充實醫護人力、更新空間設備，致力於提升醫療品質，並推動智慧醫療的發展，為病人提供更優質的醫療服務。