中市府：大屯郡役所ROT案最優申請人承億集團已議約

台中歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」ROT案最優申請人已產生，市府今天公布，承億集團獲評選為最優申請人並已完成議約，盼透過知名品牌進駐為舊城區帶來新風貌。

台中市政府表示，依據促進民間參與公共建設法，於近日評選出承億集團旗下的承億生活文創股份有限公司為台中市歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」ROT案最優申請人，並已完成議約。

歷史建築「大屯郡役所、州廳附屬建築群」位於台中市舊城區核心地帶，原為清代台灣府儒考棚所在，日治時期接續設置地區官署，可說是台中早期行政心臟，戰後曾作為憲光七村及台中軍中廣播電台，見證台中市社會環境與時代背景演變。

中市府文化局發布新聞稿表示，近期修復完工後，讓「大屯郡役所、州廳附屬建築群」再次獲得社會大眾關注，其中距離台中火車站僅7分鐘車程的交通便捷性，吸引許多優秀廠商競逐經營權，透過市府遴聘專業甄審委員評選，最終由承億集團旗下品牌「承億生活文創」脫穎而出。

文化局指出，即將進駐經營的承億集團跨足建設、飯店、餐飲、藝術設計、旅遊規劃等產業，在各領域均有相當優秀實績，所提出的文資活化構想，以「集合式聚落」結合「地方創生、青創育成基地、藝文交流」為營運方向，包含複合書店咖啡廳的文創進駐、餐飲、藝術展覽、生活沉浸式體驗等內容，深獲甄審委員青睞。

台中市文化資產處說明，將與承億生活文創簽訂為期17年委託經營管理契約，由民間企業挹注資金優化並營運此區文化資產場域，串聯周邊據點，逐步打造台中市文化城中城歷史空間再造最具代表性的文資活化焦點，為舊城區文化資產復甦注入新血，帶動整體活化與再生。