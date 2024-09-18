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鹿港老街奪熱門景點第3 嘆買氣沒回來

聯合報／ 記者林宛諭陳秋雲曾增勳陳俊智／連線報導

彰化鹿港老街以833萬人次擠進台灣上半年熱門景點前三名，打敗去年冠軍台中一中商圈；知名大溪老街則跌出前十大，反是中壢老街溪步道成為桃園最夯景點。鹿港老街商圈理事長黃世杰卻說，人潮不代表買氣，在地行銷仍得加把勁。

熱門景點前三名是台南安平小鎮1049萬人次、雲林北港朝天宮851萬人次、彰化鹿港老街833萬人次。不過黃世杰說，景氣仍未回溫，人潮多但買氣少3成以上，民眾對經濟有危機感，主動降低物欲、減少消費。老街實體店面有人情味，比網路店有溫度，加上商圈推廣「奉茶精神」，讓觀光客方便丟垃圾，建構電子支付平台等作法吸客。

台中一中商圈業者指出，近年夏季氣溫高，體感溫度讓人根本無法逛街，冷氣吹到飽的百貨公司、影城、OUTLET商場，吸走大量年輕消費者，昔日大排長龍的名店，已經收了好幾家，改開服務成本較低的服飾店。

大溪老街 景點 鹿港

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