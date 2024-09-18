當年傾家產蓋喜願家園 77歲老院長分享院生月餅

月圓人團圓，但月光下未必人人都有「家」。77歲台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞，16年前散盡家財，為精神障礙者籌建宏恩基金會附設喜願家園。吳昨分享院生製作的月餅，他說透過技職教育，讓精障者重返社會，迄今已幫助50人重返社會。

吳子鈞為神經外科醫師，創立台中宏恩醫院已逾半世紀，精神障礙日漸被重視，加上患者增加，衍生其他醫療、照護需求，他陸續創設精神科專科醫院龍安分院，設病床184床，還有2家護理之家、2家康復之家。

吳子鈞指出，某年除夕夜，他和妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護人員，發有名40歲男病友沒回家圍爐；患者說「家裡的床早就被家人丟掉了」，聽了很心酸，為了讓無家可歸的精神病患者有個「家」，他在彰化芳苑購買一甲土地捐給宏恩基金會，募集善款興建150床的慢性療養機構「喜願家園」，2018年4月營運迄今。

喜願家園提供工作培訓，包含清潔、烘焙、園藝等職能，讓院生培養一技之長，甚至有人病況穩定，更找到穩定工作，重返家庭與職場。

吳子鈞說，連續3年聘請烘焙師傅，指導院生製作月餅，並接受外界預約製作伴手禮，口味不輸給市售月餅；除了糕餅義賣，園藝班有盆栽與咖啡產品，清潔班提供居家或公司清潔服務，收入回捐基金會營運。