南投青宅2期建造 地界釐清後才施工

南投市文化路青年住宅第2期工程動土後一個月來卻靜悄悄，疑工地有地上物未排除，可能有鄰房占用等問題，遲未施工。縣府表示，目前加速地籍測量，釐清鄰房占用、土地產權疑義，預計9月底前可排除後復工，不會影響期程，2026年中前會完工。

南投縣政府自籌7.23億在南投市文化路興建青年住宅，分2期開發，全部採出售；第1期建3房型36戶、4房型9戶，共45戶；第2期則規畫2房6戶、3房41戶、4房8戶，共55戶。上月3日第1期落成，第2期接續動土。

房價攀升，外界對青年宅關切度高，一再詢問縣府2期施工進度，但1個多月來， 2期工地不見有人員或機具進駐，遲未施工。 經了解，可能工地範圍有地上物，與部分鄰房占用有關，還待釐清地界。

建設處表示，青年宅第2期工程進行地籍測量，加速釐清土地產權疑義，預計9月底前可排除並復工，可在2026年中前完工；另草屯、竹山青年宅也加緊規畫設計中，希望減輕返鄉和留鄉青年購屋負擔。

第1期青年宅讓售作業已抽籤完畢，正、備取各45戶，經調查中籤人意願，有3戶正取放棄承購，按規定通知備取遞補；行政程序上，同步依土地法第25條送縣議會同意後，報行政院核准處分簽約。

縣府表示，草屯青宅基地位在手工藝產業園區旁，初步評估蓋2、3房型，共47戶；竹山青宅基地在大智路的竹夢親子公園附近，目前公寓、透天及複合式等方案評估比較中。