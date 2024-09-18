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路口號誌不當難左轉 中市議員促改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市南區與大里區移入口逐增，民眾抱怨，東興路一段與建國南路設特殊時相號誌，但車流量大，綠燈40幾秒仍找不到空檔左轉，尖峰堵車混亂；民進黨議員邀交通局會勘，決定先調整成「綠燈早開」8秒，順利左轉。議員要求應全面盤點，修正不當號誌。

交通局說明，東興路建國南路臨近台鐵高架橋下，儲車空間不足，因此設計東興路往南綠燈遲閉，紓解橋下車道；民眾反映東興路往北不易左轉建國南路，交通局現勘研議，將採北向綠燈早開方式，並增加指向線、機車停等區及雙白線改為車道線等措施改善。

民進黨議員張芬郁說，民眾陳情從大里開車到東興路，在建國南、北路口時，從內側要左轉建國南路，綠燈亮時，對向車道也同步綠燈直行，但僅40幾秒，根本沒有充裕時間左轉，甚至在對向直行車流中找不到空檔，這種特殊時相設計，很離譜。

張芬郁指出，桃園及台南的特殊時相，綠燈提早開或延遲，會在號誌加掛文字標牌，讓用路人易懂。議員陳雅惠說，不少路口存在類似問題，交通局及警察局應蒐集盤點，全面調整修正。

交通局說，台中左轉車流量大的路口會優先劃設左轉專用道及專用時相，但部分道路受限路型及路幅無法布設左轉專用道時，採共用車道搭配綠燈早開或遲關，另設紅燈倒數計時器及特殊時相牌面。交通局會研議試辦圖示加文字標誌。

議員 車道

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