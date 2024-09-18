千人助繳增值稅 豐原土地公廟過戶

台中市豐原豐田里的永康福德祠起源200多年，半個世紀前黃姓地主提供廟地，去年希望土地無償轉移福德祠，地價約2000萬，廟方管理基金無力支付增值稅370萬，地方發起募款，1000多人響應共捐511萬元，順利過戶，讓土地公有永遠的家，昨逢中秋慶祝產權圓滿。

200多年前當地農民祈求五穀豐登，就地擇樹豎石建祠稱「田尾土地公」後因開闢道路，廟體約50年前移位重建，黃姓地主無償提供廟地，因位在永康路當地人改叫「永康福德祠」香火鼎盛。

黃姓地主年邁，希望捐出價值逾2000萬的廟地給福德祠，但增值稅370萬元，廟方無力承接，又擔心日後產生地權糾紛，豐田里長劉瑞銓等地方人士發動募款，不到一年募足款項還有餘，順利過戶，昨舉辦慶祝活動，結餘款將轉捐環保志工隊等單位、弱勢民眾，包括贈送兩萬元給逆勢向上的台中女中學生劉怡玲，善款讓多人受惠。

豐田里長劉瑞銓表示，募款期間還有2人從國外打電話詢問，他還以為是詐騙，原來是看到網路新聞來求證，透過中部朋友捐款。

劉瑞銓感謝黃姓地主與1000多名捐款者及地方人士協助，將土地過戶並登記為社團法人，日後不怕土地被賣掉。

民政局長吳世瑋表示，不少土地公廟建在私有地，不但無法完登記，未來命運不得而知，像永康福德祠可順利過戶，很難得。