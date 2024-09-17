路口爆閃燈影響駕駛人視線 彰化縣已拆除86組

各縣市以往為了減少危險道路事故，設「夜間爆閃警示燈」提醒駕駛小心行駛，彰化縣議員吳韋達表示，爆閃燈可能還會造成駕駛分心，甚至造成短暫眩暈，影響視線，交通部已籲各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，希望彰化縣府也能儘速拆除，彰化縣警局表示，全縣共有227組爆閃燈，目前已拆除86組。

吳韋達最近在彰化縣議會質詢時曾提出，各路口的爆閃燈並非標準的道路標示號誌，高度與亮度均沒有統一標準，且有可能會造成視覺疲勞、甚至短暫暈眩等問題，還不如改以裝設反光導標、路燈等方式改善危險路段問題。

吳韋達說，根據交通部資料顯示爆閃燈頻率過快除了對駕駛人視線造成不良影響，容易造成駕駛分心，甚至誘發「光敏性癲癇」，也呼籲地方政府不再設置，並於今年九月份將省道未經許可的爆閃燈全面拆除，他也希望彰化縣府要盡速拆除不當爆閃燈。

彰化縣警察局長陳明君表示，已收到中央來函指示不再增設爆閃燈，而既有的爆閃燈若有民眾反應會造成眩光、分心，都會進行拆除。