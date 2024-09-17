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彰化台灣欒樹綠色隧道月底可望滿開 寫生比賽預約報名中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪溪湖流域的台灣欒樹綠色隧道部分落段已鋪滿落花，相當浪漫。圖／湖埔社工提供
彰化縣東螺溪溪湖流域的台灣欒樹綠色隧道部分落段已鋪滿落花，相當浪漫。圖／湖埔社工提供

時序入秋，台灣欒樹陸續開花，彰化縣一年一度戀戀欒樹節預定本（9）月28日登場，主辦單位溪湖鎮公所21日舉辦寫生比賽為相關活動暖身，來參加就送地方特色伴手禮；承辦單位湖埔社區大學今表示，寫生比報採預約報名，尚有名額，想來要快。

彰化縣東螺溪溪湖鎮流域的台灣欒樹步道長約1.5公里，夾道欒樹形成綠色隧道，每到開花時節，綠色隧道幻化金黃步道，金黃小花隨風飄落連成花道，相當浪漫。維護東螺溪清淨的推手湖埔社區大學7年前舉辦戀戀欒樹節，2021年新冠疫情最嚴峻時停辦，改為自由參觀，隨後恢復辦理，今年溪湖鎮公所接手主辦活動。

溪湖鎮公所規畫舉辦寫生比賽為戀戀欒樹節暖身，21日上午9點起分成社會高中職組、國中組、國小高年級組、國小低年級組在欒樹公園進行，28日公布成績並布展作品，各組第一名獎金依序為社會高中職組5千元、國中組兩千元、國小高年級組和低年級組都是1500元。

寫生比賽四組，每組限50人報名，溪湖鎮公所和湖埔社區大學準備麻粩、米粩、甘蔗餅、豆干和冰棒等在地美食，贈送參加寫生比賽者，比賽前一天（9月20日）截止報名，可洽湖埔社大（04）8610620。

湖埔社大執行長林淑玲說，東螺溪台灣欒樹目前開花約三成，若沒颱風、大雨，本月底可望滿開；開花過程中秋風搖落花朵，綠色隧道部分路段已鋪滿落花，近日有外地民眾包遊覽車參觀和拍照。

溪湖鎮 綠色隧道

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