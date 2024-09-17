在八卦山與現代舞有約 聲舞團用藝術看見彰化

彰化聲舞團新作「我忘記舉手」再度以環境劇場形式呈現，團長吳思瑋盼藉作品引領人們走進八卦山，以現代舞為日常風景增添新意，讓觀者在親近藝術之餘，也能用不同角度感受在地風光。

吳思瑋出身彰化，旅德17年後重返故鄉創立聲舞團，盼將表演藝術帶入家鄉，也希望透過擅長的舞蹈吸引更多人前來認識彰化的美好。

2018年聲舞團創團首作就跳脫傳統劇場於彰化縣立美術館演出，後續一路跳進農會穀倉、彰化縣議會與南郭郡守官舍群等地，而這次相中的則是彰化市地標「八卦山」。

被問起今年新作選在八卦山演出是不是有什麼特別意義，吳思瑋思索良久後回應，「我真的沒有想太多」，就只是想要找一個在彰化且適合這個主題的、自己生活過的地方。

把舞台設定在彰化人好像忘記它、它好像忘記「被舉手」的八卦山，對吳思瑋而言是呼應「忘記舉手」這個主軸的最佳地點。

如今大家對八卦山的印象似乎除了大佛外就相對薄弱，儘管有觀光客、健行者來往，但許多當地人可能根本不常造訪，對文學步道也相對陌生。

吳思瑋回憶童年，每到週末就會跟家人去八卦山玩、到生態池餵魚，「餵魚這件事很重要耶」，她笑說，八卦山是她生長的地方，殘留著歲月的痕跡，如今它依然在那裡，那樣理所當然，當然到被許多當地居民下意識地遺忘，「那如果現在能夠做一個作品讓我們再度走進這個地方，為什麼不？」

「我覺得在地這件事情對我來說很重要，這也是我覺得做聲舞團很重要的事情」，吳思瑋說，她希望聲舞團可以不只是做舞蹈作品而已，而是「在彰化」做舞蹈作品。

不光是叫演出者來到彰化跳一支舞或是做一場表演，她強調，「對我來說，（這個作品）就是要屬於這個環境裡面、屬於這個我們生活的地方」。

在演前剩下不到一週、開演迫在眉睫之際，當吳思瑋實際進場，一發現排演畫面與現場環境的「氛圍感不對」，她立刻決定改舞，「因為這個環境實際上的氛圍感不是我想像的那個樣子，所以我們必須改」。

吳思瑋想做的，並不是直接把舞蹈塞進某個空間，而是搭配整個場域發展出相輔相成的作品。「對我來說，它是長在這個地方的作品、從這裡長出來的作品」，所以要從這個場域裡面來尋找對的、適合的可能性。

從彰化在地出發，將老地方加上新演出，吳思瑋與聲舞團持續期待能透過環境劇場的形式，讓更多人輕鬆接近表演藝術，感受藝術可近性，同時引領人流重新走訪彰化、探索八卦山文學步道，發掘那些可能被下意識忽略許久的美好風景。

2024聲舞團最新環境劇場「我忘記舉手」將於9月20日至22日連續3天晚間在彰化八卦山文學步道上演。