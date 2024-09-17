鹿港老街擠進全台觀光景點第三 商圈嘆：人潮不等於錢潮
交通部觀光署統計台灣上半年熱門景點，彰化「鹿港老街」以833萬人次擠進前三名，還打敗去年冠軍台中「一中商圈」，鹿港除了有鹿港老街、鹿港天后宮，拜媽祖和嘗美食是台灣人的最愛，最近更開發遊程希望吸引國際觀光客，鹿港老街商圈理事長黃世杰說，但人潮不代表買氣，景氣還未恢復到疫情前，在地行銷仍需加把勁。
觀光署最近統計台灣上半年熱門景點，前三名分別是台南「安平小鎮」1049萬人次、雲林「北港朝天宮」」851萬人次、和彰化「鹿港老街」833萬人次。
彰化縣府城觀處長王瑩琦說，分析鹿港老街再度入榜前三名原因是，鹿港是開放的博物館，處處是古蹟，美食小吃店家也很多，平時遊客即絡繹不絕，而縣府今年啟用鹿港溪光環境及水舞，增加夜間景點，端午節舉辦「鹿港慶端陽」活動，除了傳統龍舟賽，還有小鎮光影藝術節，都吸引民眾到鹿港參訪旅遊，因此遊客數顯著提升。
鹿港市區景點很密集，鹿港老街附近即有國定古蹟鹿港天后宮、鹿港龍山寺等，還有工藝家進駐的鹿港桂花巷藝術村，下半年還有結合產業的活動接力上場，9月21、22日在福興穀倉即有彰化乳牛節二天活動。
黃世杰說，鹿港一向都有人潮，但不可諱言大環境景氣仍未回復到疫情前，買氣少了三成以上，他覺得相較最近台灣股市熱絡，許多民眾可能對景氣有危機感，情願自動把物慾降低，少消費，而把錢存起來拿去買ETF，這樣店家想賺到錢就得更費力了。
黃世杰說，加上線上購物衝擊實體消費，老街的實體店面要更發揮自己的特色，和實體店面的溫度，才能把人潮變成錢潮，因此老街商圈也響應縣府推「友善店家」，提高服務，例如店面要讓觀光客方便丟垃圾、並協助分類，也打造一種古早「奉茶精神」，而且因應電子支付愈來愈普遍，商圈也協助店家建構支付平台，不僅可被推播，提供能打動消費者的優惠活動。
觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，鹿港因為有傳統美食和古蹟寺廟景點以往可吸引到許多東南亞、港澳國際觀光客，和日本年輕觀光客喜歡去台中一中街的客群不一樣，參山處輔導彰化商圈觀光發展，也希望協助開發更多遊程，把原本就人潮多的鹿港景點結合南彰田尾賞花和田中二水騎自行車等觀光行程，才能帶起二日遊的商機。
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