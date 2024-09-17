鹿港老街擠進全台觀光景點第三 商圈嘆：人潮不等於錢潮

交通部觀光署統計台灣上半年熱門景點，彰化「鹿港老街」以833萬人次擠進前三名，還打敗去年冠軍台中「一中商圈」，鹿港除了有鹿港老街、鹿港天后宮，拜媽祖和嘗美食是台灣人的最愛，最近更開發遊程希望吸引國際觀光客，鹿港老街商圈理事長黃世杰說，但人潮不代表買氣，景氣還未恢復到疫情前，在地行銷仍需加把勁。

觀光署最近統計台灣上半年熱門景點，前三名分別是台南「安平小鎮」1049萬人次、雲林「北港朝天宮」」851萬人次、和彰化「鹿港老街」833萬人次。

彰化縣府城觀處長王瑩琦說，分析鹿港老街再度入榜前三名原因是，鹿港是開放的博物館，處處是古蹟，美食小吃店家也很多，平時遊客即絡繹不絕，而縣府今年啟用鹿港溪光環境及水舞，增加夜間景點，端午節舉辦「鹿港慶端陽」活動，除了傳統龍舟賽，還有小鎮光影藝術節，都吸引民眾到鹿港參訪旅遊，因此遊客數顯著提升。

鹿港市區景點很密集，鹿港老街附近即有國定古蹟鹿港天后宮、鹿港龍山寺等，還有工藝家進駐的鹿港桂花巷藝術村，下半年還有結合產業的活動接力上場，9月21、22日在福興穀倉即有彰化乳牛節二天活動。

黃世杰說，鹿港一向都有人潮，但不可諱言大環境景氣仍未回復到疫情前，買氣少了三成以上，他覺得相較最近台灣股市熱絡，許多民眾可能對景氣有危機感，情願自動把物慾降低，少消費，而把錢存起來拿去買ETF，這樣店家想賺到錢就得更費力了。

黃世杰說，加上線上購物衝擊實體消費，老街的實體店面要更發揮自己的特色，和實體店面的溫度，才能把人潮變成錢潮，因此老街商圈也響應縣府推「友善店家」，提高服務，例如店面要讓觀光客方便丟垃圾、並協助分類，也打造一種古早「奉茶精神」，而且因應電子支付愈來愈普遍，商圈也協助店家建構支付平台，不僅可被推播，提供能打動消費者的優惠活動。