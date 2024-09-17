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影／彰化367年茄苳樹重獲新生 今壽誕信眾求取貫絭盼活力平安

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣保護老樹埔心茄苳公中秋壽誕，信眾紛紛供奉祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣保護老樹埔心茄苳公中秋壽誕，信眾紛紛供奉祈福。記者簡慧珍／攝影

彰化縣珍貴老樹埔心鄉太平村茄苳推估樹齡約367年，4年前罹病落葉，經各方搶救，主幹枯槁，去年從地上冒出側芽長成小樹，目前有一層樓高，地方公認中秋節為茄苳公壽誕，今數百名「契子、契孫」帶供品祈福，有家長為子女換貫絭，祈求孩子和運勢像老茄苳一樣充滿活力。

根據彰化縣樹木保育自治條例，太平村茄苳樹列為珍貴老樹，被當地民眾敬奉為「茄苳公」並發展出契神信仰，每年頭牙農曆（二月初二）和中秋節，茄苳公廟信徒換取茄苳葉製作的貫絭給未成年子女保平安，傳統上以茄苳公壽辰的中秋節為主，今社區居民替茄苳公炒麵、炒菜等餐點招待信眾「呷生日」，舞台區載歌載舞娛樂茄苳公。

上午不到8點信眾陸續帶著月餅、水果等供品，有的祈福，要取貫絭的先向茄苳公上香說明求取原因，不必擲筊，即到服務台拿貫絭再茄苳公致謝後，拿到香爐上面繞幾圈完成「過爐」儀式，再祈求茄苳公庇佑子女平安。

老茄苳4年前已有病態，3年多前開始落葉，縣政府、鄉公所找樹醫師診治，各有說法，地方信眾也很有意見。太平村長張先進今表示，社區居民決定自行搶救，透過墊高泥土等措施，茄苳公從地面冒出新芽長成小樹，去年高一公尺多，今年約一層樓高，茄苳樹重獲新生的旺盛生命力令人驚喜，信眾都祈福氣和運勢像茄苳公一樣。

茄苳重獲新生，太平村和社區管理委員會很珍惜新長的樹葉，不開放信眾自由採摘，一律由管委會人員拿剪刀剪下避免手採拉扯傷害新樹。老茄苳位在埔心鄉與永靖鄉、員林市交界處，地方人士津津樂道因有茄苳公庇佑，當地人才輩出，包括前立法委員邱創進、前縣長魏明谷。

彰化縣保護老樹埔心茄苳公重生，側芽（右）已長大有一層樓高。記者簡慧珍／攝影
彰化縣保護老樹埔心茄苳公重生，側芽（右）已長大有一層樓高。記者簡慧珍／攝影

中秋節 子女

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