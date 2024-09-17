南投2期青宅動土後靜悄悄 縣府為1事做地籍測量

南投市文化路青年住宅第2期工程上月動土後靜悄悄，疑與地上物部分鄰房占用有關，才遲未施工，縣府表示，加速進行地籍測量，釐清鄰房占用、土地產權有疑義等問題，預計9月底前可排除並復工，不影響期程仍能在2026年中前完工。

南投縣政府自籌7.23億在南投市文化路興建青年住宅，分2期開發，全採讓售；第1期建3房型36戶、4房型9戶，共45戶；第2期則規畫2房6戶、3房41戶、4房8戶，共55戶，上月3日第1期落成揭牌，第2期接續進行動土儀式。

而因第1期青年宅已於7月完成公開抽籤，不少民眾關心青宅讓售狀況，以及其他興建進度，尤其第2期青年宅動土至今已1個多月，仍未見有人員或機具進駐，遲未施工，引發民眾好奇；經了解，疑與地上物部分鄰房占用有關。

建設處表示，第1期青年宅讓售作業，已完成公開抽籤，並抽出正、備取各45戶，經調查確認中籤人承購意願，已有3戶正取放棄承購，按規定通知備取遞補；行政程序上，同步依土地法第25條送縣議會同意後，將報行政院核准處分簽約。

青年宅第2期工程目前正進行地籍測量，加速釐清鄰房占用、土地產權有疑義等問題，預計9月底前可排除並復工，不影響施工期間，仍能在2026年中前完工；另，草屯、竹山青年宅也加緊規畫設計中，希望能減輕返鄉和留鄉青年購屋負擔。