彰縣受理街頭藝人登記換證 9/30截止

為促進文化藝術發展，保障街頭藝人權益，彰縣受理街頭藝人申請登記或換證；文化局指出，申請期限至9月30日為止，證照有效期限為3年，民眾可上文化局網站查詢及下載表單。

彰化縣文化局人員今天告訴中央社記者，街頭藝人證照從民國110年起改採申請登記，不用考試也沒有名額限制，申請登記1年辦理2次，分別在3月及9月，今年上半年已發出274張證照，去年共發出565張證照。

彰縣文化局指出，下半年申請時間為9月1日至9月30日，申請方式採紙本，而證照有效期限3年，明列於街頭藝人證上，時間到期則自動失效，至於申請方式為紙本，相關表單可到彰化縣文化局官網下載。

文化局表示，誠摯邀請所有街頭藝人積極參與登記活動，因為這不僅是對自身表演技藝的肯定，也是一種文化傳承的責任，透過街頭藝人的努力，可以共同營造更具活力的文化氛圍，豐富民眾的生活。