永康福德祠土地公好幸福 千人捐地捐款產權圓滿過戶

台中市豐原區豐田里的「永康福德祠」土地由地主提供，因年邁希望將土地轉移給福德祠，地價約2000萬，增值稅就要370萬元，廟方管理基金無力支付，地方發起募款，1000多人響應共捐511萬元，順利完成土地過戶，讓兩百年多年的土地公有永遠的家，今趁中秋節慶祝產權圓滿。

永康福德祠土地公歷史悠久來頭，200多年年當地農民祈求五穀豐登，就地擇樹豎石為祠，稱作「田尾土地公」後來因道路開闢。廟體約50年前重建，因位在永康路上也稱為「永康福德祠」

福德祠廟地原本是黃姓地主發心提供，所有權人年邁，希望將廟地無償移轉福德祠，願意捐出價值逾2000萬的土地，但地價現值所需繳納增值稅將近370多萬元，廟方管理基金無力承接，又擔心日後土地產生權利糾紛。

擔心將來地權有糾紛，豐田里長劉瑞銓、豐田社區發展協會理事長王鴻昌及永康福德祠主委羅子軒等人去年10月發動地方募款，終於順利完成產權過戶，今天舉辦慶祝活動，捐款結餘將轉捐環保志工隊等單位、弱勢民眾。

民政局長吳世瑋表示，台中市不少土地公廟土地都是私人的，未來會如何不得而知，永康福德祠順利過戶很難得，很多寺廟無法完成登記就因土地不是廟方的。

豐田里長劉瑞銓表示，募款期間還有2人從國外打電話詢問，他還以為是詐騙，原來是看到網路新聞來求證，透過中部朋友捐款。劉瑞銓感謝黃姓地主與1000多名捐款者及地方人士協助，將土地過戶並登記為社團法人，日後不怕土地被賣掉。

市議員陳本添表示，縣市合併前有很多廟宇都是私人勸募所建，合併後財產全部歸市府財政局，卻要被收租金，后里有7家廟宇設在活動中心上方，不但土地有問題，長輩也爬不上二樓拜拜，市府應協助解決。

吳世瑋指出，不少寺廟與活動中心結合，有的土地是私有，也有市府地，涉及市府土地有標售等問題需議會協助，如屬私有地，市府會再設法。