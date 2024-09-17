快訊

頂大教授自我催眠「頂級社畜」 健檢一堆紅字享受過勞

廣式、豆沙、奶黃，哪種卡路里高？一圖看懂各式月餅熱量：這種吃一顆讓你跑33圈操場

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

南投9月19日起發放重陽敬老金 10萬長者受惠

中央社／ 南投17日電

南投縣政府19日起發放重陽敬老禮金，60至64歲原住民、65歲至99歲長者及百歲以上人瑞都能獲贈重陽敬老禮金，今年約10萬名長者受惠。

南投縣政府透過新聞稿指出，今年重陽節於10月11日，重陽敬老禮金將由13鄉鎮市公所協助發放，預計發放時間為9月19日至10月25日。

禮金致送對象為今年6月30日前已設籍南投縣，且未再遷出或死亡長者。60至64歲原住民（民國49年1月1日至53年12月31日出生）、65歲至99歲長輩（14年1月1日至48年12月31日出生）及百歲以上人瑞（13年12月31日前出生）均可獲贈重陽敬老禮金。

縣府統計，今年預估發放年滿60歲至64歲原住民約1741人，每人禮金新台幣500元，年滿65歲至99歲長者約10萬4311人，禮金為1000元，百歲人瑞約117人，每人1萬元，估計總發放禮金約1億635萬餘元。

縣府表示，長者可選擇現金或申請以匯款方式領取，百歲人瑞將由人員前往長者家中發放敬老禮金。

南投縣 重陽敬老禮金

延伸閱讀

南投豬肉販為挽回女員工 開車衝撞強拉回家遭判刑

躍上當地報紙頭版！南投舞龍、舞蹈團波蘭演出 精湛技藝獲熱烈掌聲

國土計畫功能分區圖 南投縣重申議會同意才提報

南投歷史建築「草鞋墩雅舍」廣場 無償提供公益展演

相關新聞

紅牛封街車演湧入3萬人 中市拆沿線53件廣告查13處工地

Red Bull Showrun賽車展演首度在台灣登場，9月28日在台中七期重劃區市政路封街展演，3萬張票早已售罄。中市...

明年泳渡日月潭超齡 馬英九致電南投縣長 尋求解套

前總統馬英九前天泳渡日月潭，他明年已滿75歲，按規定無法參賽，但他昨致電南投縣長許淑華，表達明年想再游的意願。縣府表示，...

國土功能分區圖 中彰投提報卡關

「國土計畫法」預計明年上路，內政部指不少縣市未交國土功能分區圖，部長劉世芳日前點名台中市長盧秀燕應帶頭如期提報。中市府昨...

台中產業園區管理費 議員籲凍漲

台中市持續規畫產業園區，審計處則指出，工業區開發管理基金勞務收入長期不敷成本，已連續7年短絀且財務惡化中，要求市府調漲園...

AI即時掌控救災 彰縣率先啟用

彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，即時掌握火災、水災及車禍等災害狀...

提前迎中秋！員林全聯停車場辦烤肉趴 讓民眾現買現烤

中秋節即將到來，不少民眾會在戶外烤肉，連鎖超市全聯在彰化員林店釋出停車場與鄰里合作，舉行烤肉趴派對，除了安排有趣的互動節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。