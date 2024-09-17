南投9月19日起發放重陽敬老金 10萬長者受惠

南投縣政府19日起發放重陽敬老禮金，60至64歲原住民、65歲至99歲長者及百歲以上人瑞都能獲贈重陽敬老禮金，今年約10萬名長者受惠。

南投縣政府透過新聞稿指出，今年重陽節於10月11日，重陽敬老禮金將由13鄉鎮市公所協助發放，預計發放時間為9月19日至10月25日。

禮金致送對象為今年6月30日前已設籍南投縣，且未再遷出或死亡長者。60至64歲原住民（民國49年1月1日至53年12月31日出生）、65歲至99歲長輩（14年1月1日至48年12月31日出生）及百歲以上人瑞（13年12月31日前出生）均可獲贈重陽敬老禮金。

縣府統計，今年預估發放年滿60歲至64歲原住民約1741人，每人禮金新台幣500元，年滿65歲至99歲長者約10萬4311人，禮金為1000元，百歲人瑞約117人，每人1萬元，估計總發放禮金約1億635萬餘元。

縣府表示，長者可選擇現金或申請以匯款方式領取，百歲人瑞將由人員前往長者家中發放敬老禮金。