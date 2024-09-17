紅牛封街車演湧入3萬人 中市拆沿線53件廣告查13處工地
Red Bull Showrun賽車展演首度在台灣登場，9月28日在台中七期重劃區市政路封街展演，3萬張票早已售罄。中市都發局近日清除沿線53件廣告物，並聯合稽查13處建築工地，維護公安。
賽車展演人潮預計會讓市政路沿線及各路口爆滿，周邊有多處豪宅高樓建案施工中，市府都發局昨天開始連續專案稽查周邊13處建築工地。
副局長曾文誠率隊與台中市結構工程技師公會前往市政路兩旁13處工地加強稽查，其中2處工地的安全防護措施須局部加強，已請5天內改善。
另，都發局拆除市政路沿線含帆布釘掛大型貨櫃屋、圍籬帆布、竹架廣告物等53面，維護公安。
都發局長李正偉強調，針對施工架、防護網、安全圍籬、塔吊設備及工地周邊人行道環境維護等，須確實做好相關安全防護與管理，以防物件飛落或傾倒，並填具工地自主檢查表留存於工地備查。
都發局後續也將在此賽車活動前再次巡檢工地，以確保活動和公共安全。
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