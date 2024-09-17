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AI即時掌控救災 彰縣率先啟用

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣長王惠美（右二）由消防局長施順仁（左二）陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作。圖／消防局提供
彰化縣長王惠美（右二）由消防局長施順仁（左二）陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作。圖／消防局提供

彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，即時掌握火災、水災及車禍等災害狀況，精準調配車輛及人員。彰化縣長王惠美昨實地了解，肯定救護救災導入AI，保障鄉親安全。

彰化縣消防局主導AI智慧防救災系統，4縣市合作，數位發展部補助共投入5600萬元，導入目前新創科技AI人工智慧技術，本月開發完成AI監控影像防災辨識系統與無線電AI監聽系統。數發部本月20日將舉辦「智慧城鄉觀摩分享會」邀各縣市消防局實地了解運作狀況。

彰化縣長王惠美前往119指揮中心訪視成果，認為可以進一步守護鄉親的安全。消防局長施順仁說，這套系統可分成2大主軸，AI監控影像防災辨識系統可結合公路局、警方等監視系統，主動篩選現場影像資訊，如車禍有人倒地30秒不起、火災發生煙霧瀰漫比例超過三分之一螢幕及時間逾30秒、淹水超過5分鐘未退或持續擴大，即啟動通報，即時處理，執行救災救護更有效率。

無線電AI監聽系統，目前無線電是採喊話收聽方式，但在火場或事故現場往往會受到環境干擾，這套系統主動將語音轉換為文字，在指揮中心或前進指揮所的電腦螢幕顯示，更易於判讀。目前AI辨識系統續修正、進化。

另，指揮中心也可依AI掌握災情狀況及各消防分隊人員、車輛分布，即時調度可用戰力，精確分配救援資源及救災效力。

監控 車禍

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