台中產業園區管理費 議員籲凍漲

台中市持續規畫產業園區，審計處則指出，工業區開發管理基金勞務收入長期不敷成本，已連續7年短絀且財務惡化中，要求市府調漲園區服務費。

市府今年1月起調漲汙水處理費，經發局表示，公共設施維護費率仍與廠商協調中；藍綠議員指出，目前景氣低迷，要求管理費應凍漲。

台中市目前已開發的產業園區，有精密機械科技園區一、二期、豐洲一期及太平產業園區，另開發及規畫中有潭子聚興產業園區已完成產業用地出售，預定2025年驗收；另神岡豐洲園區二期、大里夏田園區、擴大神岡都計產業園區、精密科技園區三期及清水海風產業園區等5處園區開發案。

審計處指出，台中市工業區開發管理基金，從2017年起連續7年收支結算都短絀且惡化中，主要是市府收取園區服務費遠遠不敷成本，要求市府積極改善，應確實計算管理營運成本，調漲公共設施與汙水處理收費標準，使基金財務早日可達自主目標。

業者反映，目前景氣仍未回溫，精科園區汙水處理費1立方公尺從17元漲到25元，漲幅近五成，影響很大。市府又計劃調公共設施管理費，讓業者吃不消。

國民黨議員朱暖英指出。審計處一再要求經發局調漲精密機械園區等處公共管理費，她怒批不知民間疾苦，目前經濟環境惡劣，外國貨幣貶，競爭激烈；且景氣低迷，有很多廠商都快撐不下去了，還要求調漲，根本不顧他們死活，把雞都殺了哪來的雞蛋，應顧及現實環境，合情合理。

經發局指出，全球經濟景氣雖稍見回升、貿易漸復甦，但製造業仍面對區域性戰爭、年底美國大選等不確定因素，影響廠商資本投入。尤其台中市廠商以機械設備製造業為大宗，企業固定資本投資縮減，影響廠商營收；鄰近工業區如經濟部權管的台中產業園區，並未調漲一般公共設施維護費，市府持續與廠商溝通協調。