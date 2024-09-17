國土功能分區圖 中彰投提報卡關

「國土計畫法」預計明年上路，內政部指不少縣市未交國土功能分區圖，部長劉世芳日前點名台中市長盧秀燕應帶頭如期提報。中市府昨表示，存在諸多疑義，9月底前仍提報不了；南投縣籲中央暫緩提報作業，國土署應先完成相關子法立法再說；彰化縣則尚未確定提報時程。

內政部預定明年4月20日公告國土功能分區計畫，各縣市依規須在今年6月底前提報中央審議。內政部政務次長董建宏8月16日曾到南投縣府討論國土功能分區圖問題，縣長許淑華說，國土管理署尚未訂定土地使用管制相關子法，相關說帖過於片面，許淑華明確表達，中央還未消弭民眾疑慮前，南投不會提報國土功能分區計畫。

南投縣功能分區圖公開展覽後，接獲800多件陳情，為避免民眾權益受損，縣府暫緩提報作業，縣議會更決議，全縣功能分區圖報內政部前須先取得議會同意。

中市府指出，目前因人民陳情意見，如農地分區問題、產業用地許可問題、原住民部落分區和傳統領域等問題複雜，地政局彙整後，將再提中市國土計畫專案小組審議。目前仍有諸多疑義，所以9月底還無法向中央提送台中市國土計畫。

彰化縣政府地政處表示，彰化縣國土計畫審議委員會已收到310件人民陳情案，審議委員會已召開多次會議，但委員及陳情民眾有不同意見，持續審議，無法確定何時能提報內政部。