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明年泳渡日月潭超齡 馬英九致電南投縣長 尋求解套

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

前總統馬英九前天泳渡日月潭，他明年已滿75歲，按規定無法參賽，但他昨致電南投縣長許淑華，表達明年想再游的意願。縣府表示，初步規畫將邀馬前總統下水領游，細節仍待討論；醫師則建議，高齡長者運動前，應評估自身健康狀況。

日月潭泳渡前天登場，縣府昨公布，今年挑戰泳渡報名人數雖有2萬2606人，但實際下水2萬1626人，參與泳渡活動相關人潮粗估逾5萬，為日月潭周邊創造可觀商機。許淑華昨在縣務會議上，肯定萬人泳渡活動圓滿落幕。

74歲的馬英九今年一樣沒缺席，以2小時53分完賽，第11度成功橫渡日月潭。他明年將滿75歲，超過日月潭萬人泳渡年齡上限，因無法參加保險，今年將是他日月潭泳渡「最後一游」，馬致詞時更感嘆「時間過得真快」。

不過，馬英九昨致電給許淑華，除肯定泳渡活動相當成功，更表達不想今年就是「最後一游」，明年還要繼續參與；許淑華邀請馬英九，明年來擔任貴賓並下水領游，為泳者加油打氣。

縣府表示，大型活動有年齡限制、投保責任保險等規定，尚需進一步研議，初步規畫將邀馬前總統下水領游，細節後續再討論。

75歲以上長者是否適合長泳？部立南投醫院家醫科主任莊家銘說，每人體能素質及健康狀態不同，高齡長者應先評估健康狀況，該運動是否合適，尋求專業醫療諮詢、協助。

日月潭 許淑華 馬英九

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馬英九泳渡日月潭11次 他75歲還想游…私下致電許淑華

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