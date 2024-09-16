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彰化郵局新任經理布達 原副理陳樂明升任…強調會善盡社會責任

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化郵局新任經理陳樂明（右）今天布達，強調會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任。圖／彰化郵局提供
彰化郵局新任經理陳樂明（右）今天布達，強調會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任。圖／彰化郵局提供

彰化郵局今天舉行新任經理布達典禮，原副理陳樂明升任經理，陳樂明表示，會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任，以實質行動支持社會公益和發展。

陳樂明布達儀式由總公司協理簡詠涵主持，她說，彰化郵局新任經理陳樂明1982年進入郵局服務，歷任彰化郵局甲級支局經理、企劃行銷科科長、三重郵局特級支局經理、總公司郵務處作業管理科科長、南投郵局局長、彰化郵局副理等職務，擁有完整而豐富的學經歷。

簡詠涵說，自2020年以來，彰化郵局面臨人員傳承問題，業績一度下滑。當時的副理陳樂明與李瑞華局長及企劃行銷科緊密合作，致力於新人培養。陳樂明親自參與分享會，帶領年輕同仁學習，取得了顯著成果，2023年在壽險保單借款乙組獲得第1名及金質獎。

她說，彰化郵局2024年持續獲得乙組金質獎和金龍獎，並在新契約保費收入達成率和整體績效方面，分別名列乙組第1名和全國第2名，相信陳樂明接任局長後，將在原有良好的基礎上更得心應手，繼續帶領彰化郵局團隊提供更優質的服務。

陳樂明表示，感謝彰化郵局歷任經理及夥伴們奠定的堅實基礎，此次由副理直接晉升為經理，顯示過去幾年的卓越表現已獲得總公司的高度認可。他未來會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任，以實質行動支持社會公益和發展，並提供同仁一個優質且友善的工作環境，提升服務品質，彰顯中華郵政對社會的關懷與責任。

布達典禮有彰化市市長林世賢、縣府辦公室李主任世傑、莊議員陞漢等人參加。

彰化郵局新任經理陳樂明（右5）今天布達，強調會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任。圖／彰化郵局提供
彰化郵局新任經理陳樂明（右5）今天布達，強調會積極配合縣市政府及在地社福機構的政策，全面履行企業社會責任。圖／彰化郵局提供

公益 彰化 郵局

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