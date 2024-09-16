彰化員基初篩失智「每6人就有1人顯示異常」 籲關切家人失智

彰化縣70多歲陳姓婦人上個月常常問相同問題、忘記愛孫名字、出門迷路，她的女兒察覺不對勁，趕快帶她求醫，診斷為記憶與認知的功能異常，隨即轉介到失智共照中心進行更深入檢查，確診為早期阿茲海默症，幸好早期發現，現正接受治療與照護。

員林基督教醫院今表示，根據衛福部數據顯示，台灣約有32萬名失智症患者，其中彰化縣近2萬名，員林市老年人口比例18.4%，員基本（9）月13日在員林火車站舉辦「失智篩檢與預防」活動，醫療團隊使用簡易篩檢工具進行初步檢查，結果顯示每6名65歲以上長者約1人顯示異常。

已在員基治療的陳姓婦人，今年8月被女兒發現明顯的記憶力減退與行為異常，「現在幾點？」等相同的問題問個不停，叫不出也想不起孫子的名字，出門走在往常熟悉的地方會迷路。員基神經內科醫師評估，確認陳婦的記憶與認知功能異常，轉介到失智共照中心檢查，確診為早期阿茲海默症。

陳婦的女兒表示，感謝醫院團隊的專業與耐心，讓家屬能及時發現母親的問題，失智共照中心提供衛教資源也讓家屬學習如何正確照顧母親以減輕壓力，此外，醫院推薦防走失裝置「守護BB Call」，讓家屬可在第一時間接到通報，降低失智症患者迷路回不了家的風險。

國際失智症協會把每年9月21日訂為國際失智症日，9月為國際失智症月，員基在「失智篩檢與預防」活動，提供後續轉介、診斷及失智症、長照2.0的資訊給篩檢結果異常的民眾。員基神經醫學中心主任林君襄說，當長輩出現記憶力衰退或行為異常時，應儘早尋求專業評估，透過早期介入治療可有效延緩病情惡化並提升生活品質。