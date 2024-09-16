躍上當地報紙頭版！南投舞龍、舞蹈團波蘭演出 精湛技藝獲熱烈掌聲

南投縣立營北國中舞龍隊、埔里薪傳舞蹈團合作組隊到波蘭演出獲熱烈肯定，除舞台表現亮眼，成員在小鎮遊街表演吸引媒體報導登上報紙頭版，南投縣長許淑華今天致謝為國爭光。

營北國中舞龍隊、埔里薪傳舞蹈團先前受邀參加波蘭國際民俗藝術節，傳揚台灣民俗技藝讓世界看見，精彩演出在當地獲熱烈迴響，許淑華今天接見舞龍隊、舞蹈團感謝為國爭光；接受縣府補助出演的學生也送上自掏腰包買的可愛紀念品，致謝許淑華重視教育及文化。

許淑華接受媒體聯訪表示，縣府致力培育人才與推動國際交流，提供出國學習獎助學金，就是要讓更多南投學子走向世界，將國際視野帶回南投；南投縣多個學校發展屬於自己的特色民俗技藝，2012年成立的營北國中舞龍隊遠近馳名，演出水準受國內外肯定。

許淑華說，南投許多孩子頗具藝術天分，透過出國交流能進一步拓展視野、提升對外語興趣，因此，縣府不斷提升出國補助費用及教育軟硬體設備，期許學生見到國外世界會更想進一步提升自我；也謝謝學生集資送她小禮物，證明學生接受社會資源帶著感恩的心。

縣府教育處表示，營北國中舞龍隊、埔里薪傳舞蹈團精彩演出吸引波蘭居民、遊客極大關注，掌聲不斷，壓軸演出「夜光龍」呈現的燈光與舞龍技藝完美結合更讓10幾個國家表演團體、在地觀眾驚豔不已，遊街表演甚至躍上當地報紙頭版，為南投、台灣爭光。