種逾40年榕樹被砍…彰化小吃攤移位爆砍樹疑雲 員農喊冤：有圖有真相

國立員林農工通學步道有兩棵榕樹，因學校整理步道鋪面被移除，種植者及他們的朋友展開護樹行動，向立法委員陳素月陳情但無效，種樹阿伯的家人在臉書PO文告知網友，因樹木被砍失去遮蔭很熱，已遷移小吃攤，引起熱烈迴響；員林農工喊冤表示，依規定通學步道應暢通無礙，榕樹已移植到校內實習牧場。

種樹阿伯的家人PO表示，他父親在員林農工圍牆外賣了60年的餅，因員林農工整修人行道，也把他父親種了將近40年的兩棵榕樹砍掉，沒有榕樹遮蔭非常炎熱，因此遷移小吃攤，紅豆、高麗菜餅還是維持原價不變。網友紛紛在底下留言「台灣很愛亂砍樹」、「那是員農人的回憶殺」、「再種回去」、「砍掉的不只是樹，也是感情。」

陳素月服務處指出，受理自「種樹阿伯的朋友」陳情，實地勘查並居間協調，確認那兩棵榕樹是私人種在校地，早年大家對公私財產的觀念不清楚，導致兩棵榕樹長大且好像變成員農「地標」，服務處協調能否在通學步道完工後種回去，可是通學步道依法不能有障礙物，無論榕樹要種在哪裡都很尷尬，最後要求學校移植。

員農總務處表示，去年12月邀請專家會勘通學步道，並為榕樹體檢，作出移植的決定，一方面保持通學步道暢通，另一方面避免榕樹日後因染病無預警倒伏壓傷路人；目前兩棵榕樹種在校內實習牧場，「學校絕對沒亂砍樹」。

員林市公所表示，目前員農辦理校園周邊人行道環境改善工程，人行道屬學校管理土地範圍，在校地上面種的樹木由校方規畫施工處理，另有關道路上如未經許可擺攤經營，事涉違反道路交通理處罰條例，將由警察機關查明後裁罰。