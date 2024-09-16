快訊

日機車大廠YAMAHA社長睡夢中遇襲 遭33歲女兒持菜刀割傷

與中信金收購新光金有關？ 金管會晚間7點召開臨時記者會

罪加一等…高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

種逾40年榕樹被砍…彰化小吃攤移位爆砍樹疑雲 員農喊冤：有圖有真相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林農人行步道原有兩棵榕樹。圖／員農提供
國立員林農人行步道原有兩棵榕樹。圖／員農提供

國立員林農工通學步道有兩棵榕樹，因學校整理步道鋪面被移除，種植者及他們的朋友展開護樹行動，向立法委員陳素月陳情但無效，種樹阿伯的家人在臉書PO文告知網友，因樹木被砍失去遮蔭很熱，已遷移小吃攤，引起熱烈迴響；員林農工喊冤表示，依規定通學步道應暢通無礙，榕樹已移植到校內實習牧場。

種樹阿伯的家人PO表示，他父親在員林農工圍牆外賣了60年的餅，因員林農工整修人行道，也把他父親種了將近40年的兩棵榕樹砍掉，沒有榕樹遮蔭非常炎熱，因此遷移小吃攤，紅豆、高麗菜餅還是維持原價不變。網友紛紛在底下留言「台灣很愛亂砍樹」、「那是員農人的回憶殺」、「再種回去」、「砍掉的不只是樹，也是感情。」

陳素月服務處指出，受理自「種樹阿伯的朋友」陳情，實地勘查並居間協調，確認那兩棵榕樹是私人種在校地，早年大家對公私財產的觀念不清楚，導致兩棵榕樹長大且好像變成員農「地標」，服務處協調能否在通學步道完工後種回去，可是通學步道依法不能有障礙物，無論榕樹要種在哪裡都很尷尬，最後要求學校移植。

員農總務處表示，去年12月邀請專家會勘通學步道，並為榕樹體檢，作出移植的決定，一方面保持通學步道暢通，另一方面避免榕樹日後因染病無預警倒伏壓傷路人；目前兩棵榕樹種在校內實習牧場，「學校絕對沒亂砍樹」。

員林市公所表示，目前員農辦理校園周邊人行道環境改善工程，人行道屬學校管理土地範圍，在校地上面種的樹木由校方規畫施工處理，另有關道路上如未經許可擺攤經營，事涉違反道路交通理處罰條例，將由警察機關查明後裁罰。

國立員林農工把人行步道的兩棵榕樹移入校內實習牧場，和乳牛為伴。圖／員農提供
國立員林農工把人行步道的兩棵榕樹移入校內實習牧場，和乳牛為伴。圖／員農提供

人行道 員林 小吃 陳素月

延伸閱讀

彰化喜樂方舟園區動土 擴大身障服務量能

彰化八堡二圳分段整建 新竣工1.1公里每年保住310萬噸水源

八堡二圳田中段6、7期改善完工 提高輸水效能

立委籲電信管理法納管IASP 阻兒少性剝削與詐騙洗錢

相關新聞

種逾40年榕樹被砍…彰化小吃攤移位爆砍樹疑雲 員農喊冤：有圖有真相

國立員林農工通學步道有兩棵榕樹，因學校整理步道鋪面被移除，種植者及他們的朋友展開護樹行動，向立法委員陳素月陳情但無效，種...

日月潭萬人泳渡昨圓滿結束！ 周邊商機滿滿「塞車到晚上八點」

一年一度的日月潭國際萬人泳渡活動，在水、陸、空保護下，最後一位泳客於15日下午2時17分順利上岸，經確認安全，3時46分宣布圓滿結束…

喜願家園院生做糕餅迎中秋 盼習一技之長再出發

明天是中秋節，宏恩基金會附設喜願家園昨天與院生製作糕餅，除讓院內院生享用，也對外義賣。院方表示，盼透過烘焙等職能課程，讓...

台中「市政路」穿越高鐵及國道難度高 力拚2026年通車

台中市西屯區市政路延伸工程第2標，從環中路至安和路。市府建設局形容這是國內最具挑戰的市區道路建設之一，跨筏子溪及穿越高速...

斥資1.6億！南投83線新建曲冰明隧道 10月正式通車

南投仁愛武界、萬豐2部落互通依賴投83線，但25K處上邊坡3年前因豪雨坍方，中斷部落間交通，搶通後仍逢雨就崩，縣府考量通...

AI即時掌控！彰化縣消防局率先全國啟用智慧防救災系統

救護救災也AI！彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，可即時掌握災害狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。