台中「市政路」穿越高鐵及國道難度高 力拚2026年通車

台中市西屯區市政路延伸工程第2標，從環中路至安和路。市府建設局形容這是國內最具挑戰的市區道路建設之一，跨筏子溪及穿越高速公路、高鐵，因風險極高，高速鐵路局及高速公路局已審查通過，取得施工許可，力求2026年底通車。

建設局長陳大田表示，「筏子溪脊背跨橋」及「穿越高鐵與國道車行箱涵管冪工程」因施工難度與風險極高。市府建設局日前順利通過高速鐵路局及高速公路局等主管機關審查，成功取得施工許可。

陳大田說，跨筏子溪施工進行國內橋寬最大脊背橋工程，須克服複雜地形，另穿越高速公路的「台最大規模管冪工法」施作，須在不影響國道及高鐵正常運行。

市政路延伸工程全長約1950公尺、寬度60公尺，所需經費約73億9552萬元，含工程費39億6552萬元、用地費34億3000萬元，工程分兩標進行。

建設局表示，建設團隊朝2026年底完工通車為目標，未來全線開通後，不但能有效紓解台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路等主要道路在上下班時段的龐大車流，還串聯台中工業區、精密機械園區與中科園區的交通路網，大幅提升工業區的交通效率。