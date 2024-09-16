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斥資1.6億！南投83線新建曲冰明隧道 10月正式通車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供

南投仁愛武界、萬豐2部落互通依賴投83線，但25K處上邊坡3年前因豪雨坍方，中斷部落間交通，搶通後仍逢雨就崩，縣府考量通行安全，向中央爭取1.64億元興建明隧道，原訂今年12月完竣，但提早完工，預計下月17日正式通車。

仁愛鄉武界、萬豐2部落相鄰，道路卻未相通，過去部落間交流，開車須繞道霧社、埔里等地，翻山越嶺，車程至少要2小時，為便利交通，縣府在15年前延長闢建投83線，並修築隧道，兩部落間車程從2小時縮短成10分鐘。

不料，2021年8月的盧碧颱風引進西南氣流，仁愛山區連日豪大雨，投83線25K處上邊坡因此大範圍崩塌，大量土石掩埋雙向道路，武界、萬豐2部落間交通中斷近1個月才搶通，之後逢雨仍崩塌不斷。

縣府表示，為確保投83線通行安全，評估後規畫興建「曲冰明隧道」，向中央爭取1.64億元，並於2022年12月動工，而全長176公尺的明隧道，原訂今年12月初才能完工，但目前主體工程進度超前，可望提早完工。

工務處也表示，該明隧道工程原訂今年12月完竣，但考量當地交通不便，繞路通行得多耗費近2小時，為此加緊趕工，並進入最後收尾階段，待路面鋪設柏油、整頓工區及驗收完成就能啟用，預計下月17日辦理通車典禮，正式開放通行。

南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／民眾提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投83線25K處上邊坡易崩塌，縣府向中央爭取1.64億元興建曲冰明隧道，預計10月17日正式通車。圖／南投縣政府提供

南投 埔里 崩塌 盧碧颱風 豪雨

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