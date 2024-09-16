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谷關無恙！928文化祭 看啦啦隊三振舞、體驗泰雅古文化

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
和平區公所舉行文化季與運動會記者會，花蓮地震後道路仍暢通，歡迎大眾到谷關旅遊。圖／江啟臣服務處提供
和平區公所舉行文化季與運動會記者會，花蓮地震後道路仍暢通，歡迎大眾到谷關旅遊。圖／江啟臣服務處提供

台中市和平區公所9月28日舉辦和平文化季運動會，在谷關溫泉區舉辦踩街，中信啦啦隊演出。另運動會有部落耆老祈福儀式，吟唱古調象徵狩獵文化部落歡慶，吸引民眾感受山城自然與文化之美。

和平文化祭與運動會，重回部落獵團時代，28日上午9點有踩街表演，中信兄弟啦啦隊演出；11點移師到松鶴部落和平運動公園，部落耆老陳榮爵帶領祈福儀式；部落牧師帶領吟唱古調，齊跳圍舞，揭開運動會序幕，展開個部落射箭、負重接力、拔河等競賽。接著展開部落旅遊、特色小吃及星空音樂會。

和平公所今天在市府舉行記者會，邀請大家前往和平、谷關，感受山城之美。和平區長吳萬福說，和平區有豐富以及多元自然及文化景觀，希望被大眾看見。

立法院副院長江啟臣致詞說，為推動和平地區觀光產業發展，他爭取4300萬用以補助「雪山坑環線步道整建工程二期」、「埋伏坪登山步道延伸烏石坑」，6月份才辦理會勘。本月6日也協調台電、臺中市政府，並爭取約1300萬經費，進行谷關地區電桿地下化，希望逐步完善旅遊設施、景觀環境，提升在地觀光發展。

江啟臣說，受到天然災害影響，和平區負擔很大，需要外界更多的支持與愛護。0403大地震後，不只花蓮地區受到影響，和平地區觀光發展也受到衝擊，特別是谷關地區，儘管聯外道路安全無虞，觀光產業卻仍受到不小影響，希望藉活動透過多元文化，結合原住民、地方產業特色，活絡地方產業發展。

三信兄弟啦啦隊大跳三振舞，9月28日也將參加和平踩街。記者陳秋雲/攝影
三信兄弟啦啦隊大跳三振舞，9月28日也將參加和平踩街。記者陳秋雲/攝影

台中市 江啟臣 谷關 運動

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