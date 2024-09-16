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日月潭萬人泳渡昨圓滿結束！ 周邊商機滿滿「塞車到晚上八點」

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

一年一度的日月潭國際萬人泳渡活動，在水、陸、空保護下，最後一位泳客於15日下午2時17分順利上岸，經確認安全，3時46分宣布圓滿結束。

南投縣政府表示，15日登場的日月潭萬人泳渡，雖然是台灣最歷史悠久、最大型戶外開放水域游泳活動，但縣政府一點都不敢大意，全面建構防護網，只希望泳客快樂下水，平平安安回家。今年日月潭泳渡，天空有直昇機巡迴檢查，水上有救生人力455人，水下有潛水員35人，陸上動員醫護人力49人，再加上交通管制指揮等等，活動不但層層防護，也提供最好服務。

今年活動再度為埔里民宿與商店帶來滿滿商機，下午後雖然小有塞車，但是還順利，塞車情況大概在晚上八、九點大幅降低。

聚傳媒

交通管制 南投縣 塞車 日月潭

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