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AI即時掌控！彰化縣消防局率先全國啟用智慧防救災系統

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右2）由消防局長施順仁陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供
彰化縣長王惠美（右2）由消防局長施順仁陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供

救護救災也AI彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，可即時掌握災害狀況，調配車輛及人員，提高救援效率及精確分配救援資源。

此一AI智慧防救災系統，是來自行政院數位發展部智慧城鄉生活應用補助計畫，由數位發展部數位產業署與合作廠商投入總額5600萬元，與四縣市消防局合作，且以彰化縣消防局首發提案單位為主軸，導入目前新創科技─AI(人工智慧)技術，開發AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統。

彰化縣率全國之先，在本月完成開發這套AI智慧防救災系統，並執行上線運作測試，成效良好，彰化縣長王惠美由消防局長施順仁陪同，前往119指揮中心實地了解，對於預期的功能表示肯定。

王惠美說，隨著時代進步，消防工作也需要與時俱進，希望能確保消防局同仁們在前線的安全，不僅能有效率地來執行勤務，縮短消防人員防救災的反應時間及降低行政負擔，更能即時掌握災害狀況，提高救援效率及精確分配救援資源，守護鄉親安全。

彰化縣消防局長施順仁說，指揮中心可以從AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，即時看到救護車的分布情形，即時調配車輛，協助消防人員更有效率地執行救災救護工作，又如系統可自動辨識出火災、水災及車禍交通事故等現場影像資訊，不僅是一大創舉，對打火兄弟姐妹們的救災工作有很大的助益。

消防局表示，數位發展部預定本月20日邀集各縣市政府相關單位，前來彰化縣消防局參訪，並舉辦「智慧城鄉觀摩分享會」。

彰化縣長王惠美（左1）到彰化縣消防局了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供
彰化縣長王惠美（左1）到彰化縣消防局了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供
彰化縣長王惠美（右1）由消防局長施順仁（右2）陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供
彰化縣長王惠美（右1）由消防局長施順仁（右2）陪同，了解AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統運作情形。圖／消防局提供
彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，可即時掌握災害狀況，提高救援效率及精確分配救援資源。圖／消防局提供
彰化縣消防局率全國消防機關之先，開發及啟用AI監控影像防災辨識系統及無線電AI監聽系統，可即時掌握災害狀況，提高救援效率及精確分配救援資源。圖／消防局提供

AI 彰化 數位發展部 消防人員 火災

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