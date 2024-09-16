國土計畫功能分區圖 南投縣重申議會同意才提報

國土計畫功能分區預定明年4月30日公告實施，各縣市政府依規原應於今年6月底前將轄區功能分區圖報部審議，但南投縣政府重申，為免損及民眾權益，國土署應先完成相關子法立法，縣府在消弭民眾疑慮並取得議會同意後，才會提報。

縣府指出，內政部政務次長董建宏於8月16日曾率隊到府拜會研商國土功能分區圖畫設問題，但因國土管理署尚未訂定土地使用管制相關子法，相關說帖也過於片面，縣長許淑華於會中已明確表達，在中央還未能消弭民眾疑慮前不會提報。

而南投縣功能分區圖公開展覽後，陸續接獲民眾陳情案件高達8百多件，各鄉鎮市民代表、縣議員等民代都相當關心，為避免民眾權益受損，縣府遂暫緩功能分區提報作業，縣議會更決議，全縣功能分區圖報內政部前須取得議會同意。

南投縣長許淑華重申，為保障民眾權益，縣府提報國土功能分區圖的前提並未改變，國土署應先完成相關子法立法，完整說明對民眾權益之影響，切勿在配套未完善前就倉促上路，而在消弭民眾疑慮並取得縣議會同意後，南投縣才會提交。

另，為促進大南投都市空間縫合整併，也加緊辦理面積廣逾700公頃的「中興交流道新訂都市計畫案」，規畫發展縣境西北側、貓羅溪東側及國道三號中興交流道附近等非都市土地，其範圍橫跨南投市、草屯2市鎮更涵蓋多達16個里。