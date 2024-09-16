快訊

稱獨家掌握檢廉查獲柯文哲隨身碟「1500沈慶京」 電視台馬姓女記者遭約談

台中1歲童疑吞異物不治！無照保母違規收託4童 事發時外出「要小孩顧小孩」

聽新聞
0:00 / 0:00

國土計畫功能分區圖 南投縣重申議會同意才提報

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
內政部次長董建宏8月拜會南投縣府，盼提交功能分區圖；縣長許淑華明確表達，還未能消弭民眾疑慮前不會提報。圖／南投縣政府提供
內政部次長董建宏8月拜會南投縣府，盼提交功能分區圖；縣長許淑華明確表達，還未能消弭民眾疑慮前不會提報。圖／南投縣政府提供

國土計畫功能分區預定明年4月30日公告實施，各縣市政府依規原應於今年6月底前將轄區功能分區圖報部審議，但南投縣政府重申，為免損及民眾權益，國土署應先完成相關子法立法，縣府在消弭民眾疑慮並取得議會同意後，才會提報。

縣府指出，內政部政務次長董建宏於8月16日曾率隊到府拜會研商國土功能分區圖畫設問題，但因國土管理署尚未訂定土地使用管制相關子法，相關說帖也過於片面，縣長許淑華於會中已明確表達，在中央還未能消弭民眾疑慮前不會提報。

而南投縣功能分區圖公開展覽後，陸續接獲民眾陳情案件高達8百多件，各鄉鎮市民代表、縣議員等民代都相當關心，為避免民眾權益受損，縣府遂暫緩功能分區提報作業，縣議會更決議，全縣功能分區圖報內政部前須取得議會同意。

南投縣長許淑華重申，為保障民眾權益，縣府提報國土功能分區圖的前提並未改變，國土署應先完成相關子法立法，完整說明對民眾權益之影響，切勿在配套未完善前就倉促上路，而在消弭民眾疑慮並取得縣議會同意後，南投縣才會提交。

另，為促進大南投都市空間縫合整併，也加緊辦理面積廣逾700公頃的「中興交流道新訂都市計畫案」，規畫發展縣境西北側、貓羅溪東側及國道三號中興交流道附近等非都市土地，其範圍橫跨南投市、草屯2市鎮更涵蓋多達16個里。

縣府近期已著手進行新訂都市計畫案的用地徵收、設施規畫等相關作業，副縣長王瑞德今也在縣務會議提到，部分民眾對該案有誤解，以為農田有機會變建地或商業區等，工務、地政等單位處理時應明確告知，勿讓地方有不務實的錯誤期待。

南投縣議會示意圖。記者賴香珊／攝影
南投縣議會示意圖。記者賴香珊／攝影
內政部次長董建宏（左3）8月拜會南投縣府，盼提交功能分區圖；縣長許淑華（右2）明確表達，還未能消弭民眾疑慮前不會提報。圖／南投縣政府提供
內政部次長董建宏（左3）8月拜會南投縣府，盼提交功能分區圖；縣長許淑華（右2）明確表達，還未能消弭民眾疑慮前不會提報。圖／南投縣政府提供

南投縣 國土功能分區圖 許淑華 都市計畫

延伸閱讀

影／自己是唯一會下水的貴賓 馬英九致詞全場大笑

影／日月潭泳渡萬人下水餃 前總統馬英九最後一游

影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

京華城案傳公務人員印便箋自保 許淑華：公文書流露基層疑慮

相關新聞

國土計畫功能分區圖 南投縣重申議會同意才提報

國土計畫功能分區預定明年4月30日公告實施，各縣市政府依規原應於今年6月底前將轄區功能分區圖報部審議，但南投縣政府重申，...

吃到OK繃！彰化精誠夜市「知名滷味攤」出包 店家道歉：手受傷

台灣人愛逛夜市，然而近日彰化「精誠夜市」某知名滷味攤爆發食安爭議，有消費者在餐點裡面吃到OK繃，將其PO上網後，不僅引來網友們關注，也釣出疑為攤位女老闆的留言。

彰化田中媳婦家鄉辦畫展 小黑狗飛飛與女兒檸檬是創作靈感

彰化縣田中鎮老屋源成發藝棧舉辦「毛與小孩」YouTuber莉莉麻洪瑋的首次個展，喜歡畫畫的洪瑋以一隻撿到的小黑狗「飛飛」...

台中天然氣管線汰舊 遭批量能不足

中市天然氣用戶裝微電腦瓦斯表約63%，審計處指出，中區、西區與北區裝置率低，逾30年管線1年汰換2.53%，量能不足。經...

溪湖設畜牧糞尿處理中心遇阻 王惠美：堅持對的事

彰化縣政府計畫在溪湖鎮興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，卻遭地方強烈抗爭。彰化縣長王惠美昨天在溪湖糖廠舉行的「彰化...

日月潭泳渡 馬英九自嘲沒變水怪

第42屆日月潭萬人泳渡昨登場，2萬多人「下水餃」場面壯觀，前總統馬英九照例參加，但受限年齡，今年是他「最後一游」。馬英九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。