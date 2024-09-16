吃到OK繃！彰化精誠夜市「知名滷味攤」出包 店家道歉：手受傷

台灣人愛逛夜市，然而近日彰化「精誠夜市」某知名滷味攤爆發食安爭議，有消費者在餐點裡面吃到OK繃，將其PO上網後，不僅引來網友們關注，也釣出疑為攤位女老闆的留言。

一名女網友14日在threads貼出影片，可以看到餐點裡面有一片OK繃，沒細看可能還會誤當成魚皮吃下肚。她也爆出店家名稱，顯然對用餐品質有些許不滿。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好噁，要確定是裡面的捏」、「加量不加價，那是在地的特色」、「請找衛生局，有夠誇張」。

也有疑似攤位女闆娘現身留言，表示因手指受傷，加上人潮多，自己沒有注意到OK繃脫落，深感抱歉，「下次補償妳，想吃什麼都可以，不造成妳心裡陰影就好」。

對於店家處理方式，網友也紛紛表示，「手受傷貼貼布，那怎麼不戴手套」、「這個應該不敢再去了」、「應該直接問版主帳戶多少，把食物的錢退給她」、「小心感染金黃色葡萄球菌，版主記得再注意一下身體」。也有網友緩頰，「至少有承認錯誤，希望版主可以再給店家一個機會，原諒她的不小心」。