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彰化田中媳婦家鄉辦畫展 小黑狗飛飛與女兒檸檬是創作靈感
彰化縣田中鎮老屋源成發藝棧舉辦「毛與小孩」YouTuber莉莉麻洪瑋的首次個展，喜歡畫畫的洪瑋以一隻撿到的小黑狗「飛飛」和二歲女兒「檸檬」為繪畫題材，鹿港女兒、田中媳婦的她更以家鄉入畫，希望透過創作記錄家鄉的美好。
莉莉麻原在台北從事彩妝品牌工作多年，後來和丈夫回到田中定居，在一次颱風天撿到小黑狗「飛飛」，台灣米克斯飛飛擁有一雙如小飛象的耳朵，也成為她繪畫的題材，後來女兒「檸檬」出生後，她也在自己的YouTube頻道「毛與小孩」分享很多飛飛和女兒可愛的互動，得到共鳴。
源成發藝棧總監林孟輝說，這次展覽以「田中甜，田中鹹，田中處處人情味」為主題，希望藉由插畫家莉莉麻的畫筆呈現田中鎮獨有的風土人情，也展現一位田中媳婦對於家庭、毛小孩與田中這片土地的深厚情感。
林孟輝說，舉辦展覽也可說是一個「社區的藝術創作活動」，莉莉麻把生活中接觸到的特色店家畫出來，例如畫了瑜珈教室、老屋藝棧的六味茶，把藝術創作與社區意識融入，也希望凝聚更多田中人的認同感與參與感，此次展覽將展出到10月13日。
洪瑋說，有機會更深入的漫遊田中的各個空間，她還有很多想畫的，希望能慢慢拍出、畫出更多田中的美，帶著她的小孩與毛小孩探索家鄉的溫馨角落。
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