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日月潭泳渡 馬英九自嘲沒變水怪

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
前總統馬英九（左）第11度挑戰日月潭萬人泳渡，他感嘆第一次參加時52歲，但「今年小弟74歲了」，時間過得真快；南投縣長許淑華（右）說，她已邀請馬英九明年繼續領游，擔任嘉賓。記者黃仲裕／攝影
前總統馬英九（左）第11度挑戰日月潭萬人泳渡，他感嘆第一次參加時52歲，但「今年小弟74歲了」，時間過得真快；南投縣長許淑華（右）說，她已邀請馬英九明年繼續領游，擔任嘉賓。記者黃仲裕／攝影

第42屆日月潭萬人泳渡昨登場，2萬多人「下水餃」場面壯觀，前總統馬英九照例參加，但受限年齡，今年是他「最後一游」。馬英九說，萬人泳渡每年只辦一次「暴殄天物」，建議每6、7月再增加一次，讓更多人見識南投之美。

對於馬英九建議，南投縣長許淑華說，要考慮水性和氣候等問題，另外萬人泳渡對救護人員來說也很吃力，救護體系能否克服，需和各相關單位研究。

昨清晨8時30分，在馬英九、許淑華等人鳴笛後，選手分批從日月潭朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里。今年共吸引2萬2606人、1869隊伍參加，38國365名國外人士也慕名來挑戰，選手都相當興奮，邊游邊打招呼，感受這場運動盛事的歡樂氣氛。

74歲馬英九今年一樣沒缺席，這是他連續第11次挑戰，致詞時笑稱他是唯一「下水的貴賓」，並感嘆2002年第一次參加日月潭泳渡52歲，但「今年小弟74歲了」，直呼時間過得真快。

馬英九昨以2小時53分完賽，他說，第一次泳渡才花1個小時，這次花近3個小時，也是無可奈何，「如果愈游愈快，我不就變成日月潭水怪了嗎？」馬式幽默獲得台下如雷掌聲。他也說，會繼續參加萬人泳渡，游到不能游為止，希望大家為他加油。

南投縣副縣長王瑞德說，馬英九的定位器曾有一段時間沒移動，後來才知道馬英九以為這次是最後一次參加，中途停下捨不得繼續游，否則成績比去年更好。

日月潭泳渡一年一次，馬英九昨直呼實在可惜也「暴殄天物」，建議每年6月或7月增加一次，並廣邀各縣市長，甚是大陸各縣市長、全世界首長來台參加。

許淑華說，馬總統是泳渡靈魂人物和指標，她已邀請馬英九明年繼續領游，擔任嘉賓，縣府也會邀請賴清德總統、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及各縣市長參加。

日月潭 馬英九

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