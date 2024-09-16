溪湖設畜牧糞尿處理中心遇阻 王惠美：堅持對的事

彰化縣政府計畫在溪湖鎮興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，卻遭地方強烈抗爭。彰化縣長王惠美昨天在溪湖糖廠舉行的「彰化畜產嘉年華」活動中，回應溪湖鎮長何炳樺所說「要堅持做對的事」，強調為解決禽畜糞汙染問題，只要是對的事，就應加速推動。

縣政府向中央爭取7.65億元經費，整治東螺溪生態廊道環境及水質改善，其中3億多元將在溪湖鎮設畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，不僅可以將豬糞尿回收，避免養豬場將畜牧糞尿汙染東螺溪、產生惡臭，經厭氧發酵等處理後，沼液及沼渣可成為肥料，甚至在沼氣收集過程中，還可用來發電，成為能源。

此一建設卻遭溪湖鎮西勢里民多次抗爭，溪湖鎮長何炳樺昨天參加「彰化畜產嘉年華」羊肉節活動時，強調雖然地方有不同聲音，「但應堅持做對的事、走對的路」。

何炳樺說，溪湖鎮民幾十年來最困擾的就是水質及臭味等空氣問題，縣政府拿出魄力要在東螺溪生態廊道附近接近垃圾場旁的國有地規畫沼渣、沼液場，而且只收6萬隻豬的排泄物，並非如外界所說要收全縣豬隻排泄物的不實謠言，要讓鎮民了解更多事實真相。

王惠美說，縣府曾帶地方村里長、代表們去其他縣市觀摩沼液、沼渣場設施，滿意度都很高，只要是對的事就應加速推動，未來甚至不只要做一座，要讓整體環境和產業能結合，希望讓大家有更好的生活環境。