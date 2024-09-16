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台中天然氣管線汰舊 遭批量能不足

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市中區天然氣用戶裝置微電腦瓦斯表僅21.7%，當地里長指出，因老舊社區且多租戶，需求量低，沒有強制要求，裝設率才偏低。記者陳秋雲／攝影
台中市中區天然氣用戶裝置微電腦瓦斯表僅21.7%，當地里長指出，因老舊社區且多租戶，需求量低，沒有強制要求，裝設率才偏低。記者陳秋雲／攝影

中市天然氣用戶裝微電腦瓦斯表約63%，審計處指出，中區、西區與北區裝置率低，逾30年管線1年汰換2.53%，量能不足。經發局指出，台中裝置率全國第3，6年來幾乎翻倍。中區里長說，舊社區不少租戶或空戶，未強制裝設需求不高。

台中市有110萬餘戶，經發局統計全市3家天然氣公司鋪設管線總長度逾507萬公尺，其中30年以上的天然氣管線共151萬公尺，占約3成，其中延展性較低的管材如聚氯乙烯、鍍鋅鋼管等，長達59萬餘公尺。

審計處指出，天然氣管線攸關市民財產與生命安全，但中市老舊管線比率高但每年汰換率約2.53%，量能不足。另全市天然氣用戶裝微電腦瓦斯表約63%，中區僅21.77%、西區44.73%、北區45.33%等，是最低前三名。

民進黨議員陳俞融說，消防署統計最近6年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均一年發生87.5次。而陽光基金會也指因瓦斯氣爆中近7成燒傷大於20%的重大傷病患者，普及瓦斯安全裝置刻不容緩。

國民黨立委羅廷瑋說，他與南區與中區議員爭取前瞻預算路平計畫等1.3億，眾人反映天然氣與自來水管線老舊不能再等，一併排換，希望增進市民安全。

經發局表示，台中市微電腦瓦斯表裝置率倍增，2019年底39.39%，今年6月已達63.78%，六都僅次新北69.37%、台北市67.49%。經發局說明，天然氣事業法未強制裝設微電腦瓦斯，市府持續宣導，鼓勵民眾申裝，保障居家安全。中區里長表示，老社區多租戶且管線複雜，大多不願再花錢裝設，造成比率偏低。

老舊管線汰舊遭批量能不足，經發局說，舊市區用戶供氣量未大幅增加，民生屬低壓供氣居多，業者擬「輸氣管線維修檢測汰換計畫」搭配其他管線單位，挖路時併案換新，另新興及重劃區用戶用量增加區優先汰換。

台中市 議員

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