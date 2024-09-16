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星期評論／凡走過必留痕跡 公務員應引為鑑

聯合報／ 本報記者陳秋雲

台中市豐原區花博園區有座Ｘ型斜張跨橋，入夜後燈光妝點，在地人常打卡直誇漂亮。這座斜張橋原是地方亮點，卻在審計處與監察院追查下成為「汙點」。

前市府發包總經費5000多萬元 ，但跨橋完工10年卻無法啟用，從發包到驗收過程荒腔走板；盧市府建設局將全案當成負面教材，呼籲公務員要有打造百年建設的態度。尤其全國不只一位卸任的地方首長因案遭羈押，公務員務必謹慎，以免遭處分甚至吃上官司。

豐原X型斜張橋落成時，帶起打卡風潮，夜中的橋影的確美麗，但迄今「只能遠觀」。台中市審計處發現，該跨橋設計階段未辦理地質鑽探，未申請跨渠構造物許可，發包後2度大規模變更結構設計，卻未要求提交結構計算書，變更設計還追加預算近6百萬元，工期展延180日。

更誇張的，監察院指出，跨橋鋼索的尺寸規格，原設計圖為52毫米，實際竟縮小到38毫米，監造建築師僅出示一紙「不妨礙安全及使用需求」證明書，前市府建設局、區公所就照單驗收，罔顧公共安全，區公所後雖扣工程款千萬元，廠商不滿仍興訟中。

現任市府請專家鑑定結構安全，結果這座斜張橋安全有疑慮，市府已擬定腹案，補強結構或拆除，將評估經費、在地意見，等與廠商的官司定讞後決定。

這座原本是地方建設亮點的斜張橋，卻從設計、監造到驗收連串疏漏，成為地方望而興嘆的汙點，未來不管補強或拆除，都得再支出鉅額公帑，萬一官司敗訴，還得再支付剩餘工程款；不但浪費公帑，公務員對公共建設的態度，讓人捏把冷汗。

1座地方人行橋，未必能吸引全國目光，但公務員應引以為鑑，尤其涉及公共安全，應該依法行政，並且嚴格把關，否則凡走過必留下痕跡，難保不吃上官司，甚至遭懲處。

公務員 斜張橋

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